Tennistavolo: la cinese Zhao e il neutrale Sidorenko vincono i titolo in singolare alle Universiadi

Alle Universiadi 2025, in corso di svolgimento in Germania, a muovere il medagliere generale, e in particolare del tennistavolo, sono state la Cina e gli Atleti Neutrali. Nelle finali di singolare, al femminile e al maschile, sono stati infatti la cinese Shang Zhao e il neutrale Vladimir Sidorenko a imporsi al termine di due percorsi che li hanno visti dominare nei rispettivi ultimi atti.

L’asiatica ha battuto 4-0 la rivale di Taipei Yu-Jie Huang, con i parziali di 11-8/11-9/13-11/11-5, mentre Sidorenko ha piegato 4-1 l’avversario Maksim Grebenev, anch’egli neutrale, perdendo il primo set 10-12 prima di infilare quattro “riprese” di assoluta qualità culminate nel doppio 11-8 e poi nei successivi due 11-6.

Con le ultime due medaglie d’oro assegnate a Essen, sede degli incontri della disciplina, si chiude quindi il programma del tennistavolo alle Universiadi 2025.