Superbike, il programma e gli orari del GP di Estoril da venerdì a domenica

Il GP dell’Estoril di Superbike vedrà il turco Toprak Razgatlioglu partire in Portogallo con 36 punti di vantaggio su Nicolò Bulega nella classifica piloti del Mondiale: l’anatolico, a due soli GP dalla conclusione della stagione può iniziare a fare i conti e con quattro secondi e due terzi posti sarebbe campione del mondo.

In Portogallo l’azzurro dovrà provare ad accorciare, ma soprattutto dovrà evitare che il turco chiuda i conti con un fine settimana d’anticipo: per conquistare il titolo iridato già all’Estoril, infatti, Razgatlioglu dovrebbe guadagnare almeno 26 punti su Bulega, portandosi +62 in graduatoria.

GP ESTORIL 2025 SUPERBIKE (orari italiani)

Venerdì 10 ottobre

Ore 11.35-12.20 Prove libere 1

Ore 16.00-16.45 Prove libere 2

Sabato 11 ottobre

Ore 10.00-10.20 Prove libere 3

Ore 12.00-12.15 Superpole

Ore 15.00 Gara-1

Domenica 12 ottobre

Ore 10.00-10.10 Warm-up

Ore 12.00 Superpole Race

Ore 15.00 Gara-2

PROGRAMMA ROUND ESTORIL SUPERBIKE 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208), Sky Sport Uno (201), TV8 (gara-1 e gara-2)

Diretta streaming: SkyGo, NOW, TV8.it (gara-1 e gara-2)

Diretta testuale: OA Sport