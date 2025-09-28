Superbike, Nicoló Bulega vince anche Gara-2 di Aragon e pressa Razgatlioglu in classifica

Uno straordinario Nicolò Bulega si è aggiudicato Gara-2 del Gran Premio di Aragon, decimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di superbike 2025. Sul tracciato denominato MotorLand, di Alcaniz, abbiamo assistito ad una gara che Ha confermato come il pilota Emiliano della Ducati non abbia la minima intenzione di mollare la presa a livello di titolo iridato.

Dopo la vittoria nella Superpole Race Di oggi, ha ribadito il suo ottimo stato di forma vincendo anche la seconda manche sulla pista spagnola. Bulega ha chiuso la gara con 3.2 di vantaggio sul suo grande rivale della BMW Toprak Razgatlioglu, mentre completa il podio Alvaro Bautista (Ducati) a 4.9.

Quarta posizione per Andrea Iannone (Ducati) a 12.9, quinta per Jonathan Rea (Yamaha) a 13.5 mentre è sesto Alex Lowes (bimota) a 16.1. Chiude al settimo posto Andrea Locatelli a 17.1, quindi, in ottava posizione Danilo Petrucci (Ducati) a 18.8, Mentre completano la top 10 Axel Bassani nono a 19.5 e Xavi Vierge a 23.2. Si ferma in 16a posizione Yari Montella a 25.2.

A questo punto la classifica generale vede sempre al comando Toprak Razgatlioglu con un margine di vantaggio su Nicolò Bulega di 36 punti. In poche parole, tutto sarà rimesso in discussione nelle ultime due uscite stagionali.