Superbike, Razgatlioglu campione già all’Estoril se… accade qualcosa di strano! Difficile chiudere i conti

Toprak Razgatlioglu ha 36 punti di vantaggio su Nicolò Bulega nella classifica generale del Mondiale Superbike. Il turco è padrone del proprio destino, poiché è conscio di potersi permettere una serie di piazzamenti per laurearsi Campione. Nel dettaglio, quattro secondi e due terzi posti sarebbero sufficienti per fregiarsi del titolo.

Quello appena esposto è lo scenario più conservativo nella prospettiva anatolica, dalla quale però si può ammirare anche un altro panorama. Voltandosi di 180°, bisogna ricordarsi come vi sia la possibilità teorica che il centauro della Bmw chiuda matematicamente la partita già nell’imminente tappa dell’Estoril, rendendo dunque ininfluente il round di Jerez de la Frontera, programmato settimana prossima.

Razgatlioglu si laureerebbe Campione del Mondo in anticipo se dovesse guadagnare almeno 26 punti su Bulega tra sabato e domenica. Tradotto, se fosse a +62 dopo Gara-2, allora metterebbe in cassaforte il terzo titolo della carriera già in terra lusitana, evitando patemi in Andalusia. Ragionando sul piano pratico, l’eventualità è tuttavia improbabile.

Considerato il margine di cui godono i due piloti in questione rispetto a tutti gli avversari, è verosimile pensare che possano chiudere in prima e seconda posizione ogni evento. Pertanto, anche nel caso di una triplice vittoria di Toprak con Nicolò sempre alla piazza d’onore, il vantaggio del turco si amplierebbe a 51 lunghezze. De facto, il match sarebbe finito. De jure, resterebbe una piccola speranza all’inseguitore. Comunque, niente certezza aritmetica.

È palese come solo un episodio sfavorevole all’emiliano, o gare corse in condizioni particolari, possano certificare l’anticipata affermazione assoluta dell’anatolico. Anzi, forse neppure l’imprevisto sarebbe sufficiente. A ben guardare, nella stagione corrente l’asiatico non ha mai guadagnato più di 22 punti sull’italiano nell’arco del medesimo weekend.

In altre parole, prepariamoci a vivere un weekend di intensa battaglia, con l’orizzonte di un duello destinato a concludersi solo a Jerez de la Frontera. Sarà però l’Estoril a determinarne i connotati, ossia se quella andalusa sarà una sfida all’arma bianca per conquistare un titolo ancora in bilico, oppure se si tratterà di una mera certificazione formale di una situazione già conclamata.