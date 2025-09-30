Superbike, nel 2026 arrivano due piloti dalla MotoGP: i nomi coinvolti

Proseguono i movimenti di mercato nel mondo delle ruote. Nella giornata odierna non a caso è arrivata l’ufficialità dell’approdo di due piloti della MotoGP che, dal 2026, prenderanno parte al Campionato Mondiale di Superbike. Stiamo parlando di Miguel Oliveira e Somkiat Chantra.

Si tratta di due centauri che, per una ragione o per un’altra, hanno tutt’altro che brillato in questa annata sportiva, faticando tra infortuni e mancanza di feeling. Nello specifico, il lusitano abbandonerà il Team Prima Pramac Yamaha (da tempo sapeva di non avere più spazio nel paddock) per cominciare un nuovo percorso nella scuderia BMW, “sostituendosi” così con Toprak Razgatlioglu, pronto a fare il grande salto nel massimo circuito. Ricordiamo che a fianco di Oliveira ci sarà anche Danilo Petrucci. In questo modo la casa tedesca correrà il prossimo anno con due piloti nuovi.

Leggermente diversa la situazione del thailandese, il quale resterà comunque nella famiglia Idemitsu Honda LCR, ma nelle moto di serie, condividendo il box con Jake Dixon, in questi mesi autore di brillanti prestazioni in Moto2, dove ha collezionato cinque piazzamenti sul podio, tra cui due vittorie.

Sia Oliveira che Chantra si sono detti entusiasti della nuova imminente avventura. In tal senso il portoghese ha affermato: “Entrare a far parte della famiglia BMW nel WorldSBK è un passo entusiasmante nella mia carriera, in cui vedo un potenziale enorme – ha detto Oliveira nelle parole raccolte da Motorsport.com – Sto entrando a far parte di un progetto che non solo è ambizioso e competitivo, ma che ha anche avuto un impatto significativo sia sul campionato che sull’industria motociclistica. Essere coinvolto in una nuova squadra, lavorare al fianco di partner forti e abbracciare un nuovo formato di campionato mi dà una grande motivazione per dare il meglio di me stesso“.

Soddisfatto anche Taichi Honda, Direttore Tecnico della HRC, che ha commentato l’arrivo dei due nuovi acquisti: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Somkiat Chantra e Jake Dixon come piloti ufficiali del team Honda HRC WorldSBK a partire dal 2026. Chantra, il primo pilota thailandese ad aver vinto in Moto2 e ad aver corso in MotoGP, compie ora un nuovo importante passo all’interno della famiglia Honda, proseguendo la sua carriera ai massimi livelli internazionali come primo pilota thailandese a competere a tempo pieno nel Campionato Mondiale Superbike come pilota ufficiale“.