Superbike oggi, GP Estoril 2025: orari prove libere, tv, programma, streaming

Siamo pronti per alzare ufficialmente il sipario sul fine settimana del Gran Premio dell’Estoril, undicesimo e penultimo appuntamento della stagione 2025. Sul tracciato dell’Estoril si inizierà con le prime due sessioni di prove libere, che andranno a darci un primo quadro d’insieme sui valori in pista. Siamo pronti per tuffarci nella fase decisiva del campionato. Mancano solamente sei manche per decidere chi sarà il nuovo campione.

Quale sarà il programma della giornata terra lusitana? Si inizierà oggi venerdì 10 ottobre alle ore 11.35 italiane (le ore 10.35 locali) con la prima sessione di prove libere della durata di 45 minuti. Nel pomeriggio, poi, si tornerà in scena alle ore 16.00 per altri 45 minuti di lavoro di capitale importanza.

Qual è la situazione della classifica generale? Toprak Razgatlioglu con 523 punti contro i 487 di Nicolò Bulega, reduce da due importanti successi nella domenica di Aragon. Tra i due grandi rivali, quindi, rimangono 36 punti di distacco. Il pilota della Ducati sa che dovrà continuare a spingere al massimo, confidando in un regalo del turco.

Come seguire l’evento in tv? Il venerdì del GP dell’Estoril sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport per mezzo del canale Sky Sport MotoGP (208). In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO.

PROGRAMMA GP ESTORIL 2025 SUPERBIKE (orari italiani)

Venerdì 10 ottobre

Ore 11.35-12.20 Prove libere 1

Ore 16.00-16.45 Prove libere 2

PROGRAMMA GP ESTORIL: COME SEGUIRLO IN TV O STREAMING

Diretta Tv: Sky Sport MotoGP (208)

Diretta Streaming: NOW e SkyGO