Superbike
Superbike, Razgatlioglu conquista anche la Superpole Race di Estoril, ancora secondo Bulega
È Toprak Razgatlioglu il vincitore della Superpole Race del Gran Premio di Estoril 2025, penultimo appuntamento del Mondiale Superbike 2025. Sul circuito portoghese, dopo la vittoria di gara-1, il turco inizia nel migliore dei modi la sua domenica, portandosi a casa la gara corta nonostante un avvio non ottimale. Seconda posizione per Nicolò Bulega (+0.5), che si allontana ancora dalla testa del Mondiale, ora distante 44 punti.
Partenza non perfetta per Razgatlioglu, terzo dopo la prima curva. Il turco però è velocissimo e dopo il primo giro si riporta subito in testa, passando Bulega sul rettilineo. I due grandi rivali lottano per circa due giri sorpassandosi continuamente ma poi il pilota BMW trova il giusto ritmo per allungare. Dietro invece è Bautista a rallentare Locatelli e Rae per il terzo posto.
Bulega non molla la presa negli ultimi giri ma Razgatlioglu gestisce il suo vantaggio conquistando la Superpole Race: 21esima vittoria stagionale per il turco, che si avvicina al titolo Mondiale. Si ripete il podio di ieri con la terza posizione di Alvaro Bautista (+8.9). Quarto Andrea Locatelli (+10.0), avvantaggiato anche dalla caduta di Jonathan Rae. Quinto poi Andrea Iannone (+10.1) che completa un’ottima rimonta. Completano poi la top 10 Gardner (+10.9), Vierge (+11.7), Bassani (+12.7), Van Der Mark (+14.8) e Lecuona (+15.9). Il GP di Estoril 2025 non finisce qui, appuntamento alle 15.00 per l’interessante gara-2.
