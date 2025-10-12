Superbike, Bulega vince Gara-2 dell’Estoril e rimanda a Jerez l’assegnazione del titolo

Nicoló Bulega non molla e si è aggiudicato Gara-2 del Gran Premio dell’Estoril, undicesimo e penultimo appuntamento del Mondiale superbike 2025. Sul tracciato lusitano il pilota emiliano ha dimostrato di non voler smettere di sognare il titolo e ha dominato la manche. Il distacco da Toprak Razgatlioglu rimane ampio in vista dell’ultima tappa del campionato di Jerez, ma la matematica, lascia ancora tutto aperto.

Dopo la tappa dell’Estoril la classifica generale vede Toprak Razgatlioglu comandare davanti a Nicolò Bulega distante 39 lunghezze che sa di avere una montagna da scalare nell’ultimo appuntamento del campionato.

Nicolò Bulega (Ducati) ha preso il comando della gara sin dalla partenza e non lo ha più mollato fino al traguardo. Il pilota classe 1999 ha chiuso con un margine di vantaggio di 4.8 secondi su Toprak Razgatlioglu (BMW) che nella seconda parte di gara, ho preferito non correre i rischi e gestire la propria moto senza grossi patemi. Completa il podio Alvaro Bautista (Ducati) a 15.3.

Quarta posizione per Alex Lowes (bimota) a 17.3, quinta per Andrea Locatelli (Yamaha) a 20.5, mentre in sesta troviamolo spagnolo Xavi Vierge (Honda) a 22.2. Si ferma in settima posizione l’australiano Remy Gardner (Yamaha) a 23.2, in ottava troviamo Axel Bassani (bimota) a 24.4, quindi nono Jonathan Rea (Yamaha) a 26.0 mentre completa la top 10 l’olandese Michael van der Mark a 29.7. Dodicesimo Andrea Iannone (Ducati) a 31.6, quindicesimo Yari Montella (Ducati) a 38.5.