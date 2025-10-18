Suggestione Marco Bezzecchi: può vincere la gara a Phillip Island anche con 2 long lap penalty?

Dopo aver buttato via a Mandalika la prima doppietta Sprint-GP della carriera con un grave errore di valutazione nelle battute iniziali del Gran Premio d’Indonesia, Marco Bezzecchi spera di completare l’opera questo weekend a Phillip Island nonostante il doppio long lap penalty (per l’incidente con Marc Marquez in Indonesia) che dovrà scontare nei primi giri del GP d’Australia.

Nel frattempo il romagnolo dell’Aprilia ha archiviato con successo la parte più agevole dell’impresa (considerando la velocità ed il potenziale a disposizione su questo tracciato), sfiorando la pole position in qualifica ed imponendosi nella Sprint. Il difficile arriverà però domani a causa dei due long lap penalty che gli faranno perdere complessivamente in linea di massima almeno quattro o forse cinque secondi.

Per il livello stellare evidenziato dalla RS-GP tra venerdì e sabato sui curvoni di Phillip Island, come dimostra il brillante secondo posto di Raul Fernandez nella gara breve, è lecito comunque puntare senza mezzi termini alla vittoria in un circuito che agevola i sorpassi e premia il pilota più solido e consistente a livello di ritmo e gestione delle gomme sulla lunga distanza.

Molto dipenderà ovviamente dallo sviluppo della partenza e dei primi giri, in cui il gruppo sarà ancora abbastanza compatto ed il long lap penalty rischia di far perdere tante posizioni al “Bez”, che avrà comunque tutto il tempo per ricostruire la sua gara senza troppa fretta consapevole di avere un ritmo strepitoso. L’assenza di Marc Marquez e le difficoltà della Ducati semplificano oggettivamente la missione del romagnolo, che dovrà però rasentare la perfezione per riuscire nell’impresa centrando così la prima doppietta in top class.