Sport in tv oggi (venerdì 31 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 31 ottobre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sul torneo di tennis a Parigi. Nella rinnovata sede de La Defense Arena della capitale francese, Jannik Sinner andrà a caccia di altre soddisfazioni, affrontando quest’oggi l’americano Ben Shelton nei quarti di finale e mettendo nel mirino le semifinali.

Allargando gli orizzonti altri tornei di tennis del circuito femminile saranno in corso, in avvicinamento alle WTA Finals di Riad (Arabia Saudita). In serata l’Eurolega di basket e leghe minori del calcio italiano saranno protagoniste nello schedule odierno. Questo e molto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 31 ottobre, il relativo palinsesto tv e streaming.

SPORT IN TV OGGI

Venerdì 31 ottobre

04.10 Tennis, WTA Jiujiang 2025: quarti di finale – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

07.00 Tennis, WTA Hong Kong 2025: quarti di finale – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

11.30 Tennis, WTA Chennai 2025: quarti di finale – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

14.00 Tennis, ATP Parigi 2025: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) fino alle 20.30, Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Sinner vs Shelton 3° match e non prima delle 19.00)

19.00 Basket, Eurolega 2025-2026: Monaco-Panatinaikos – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo e su NOW.

19.30 Pallanuoto, Serie A1: Posillipo vs Napoli – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

20.15 Basket, Eurolega 2025-2026: Olympiakos vs Hapoel Tel-Aviv – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

20.30 Basket, Eurolega 2025-2026: Baskonia vs Anadolu Efes – Diretta streaming su Euroleague Tv.

20.30 Basket, Eurolega 2025-2026: Partizan-Barcellona – Diretta tv su Sky Sport Max (206); in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Bundesliga 2025-2026: Augsburg-Borussia Dortmund – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202); in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie C 2025-2026: Casertana-Cesena – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie C 2025-2026: Picerno-Cavese – Diretta tv su Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, laLiga: Getafe-Girona – Diretta streaming su DAZN.

23.55 Pattinaggio artistico, Skate Canada 2025: prima giornata – Diretta streaming su Discovery+.