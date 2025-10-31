Dove vedere in tv Milano-Monviso, A1 volley femminile: orario, programma, streaming

Domenica 2 novembre (ore 15.00) si giocherà Milano-Monviso, incontro valido per la settima giornata della Serie A1 di volley femminile. Le ragazze di coach Stefano Lavarini scenderanno in campo all’Allianz Cloud del capoluogo lombardo per la prima volta in stagione, dopo aver disputato i precedenti incontri casalinghi alla Opiquad Arena di Monza. Le meneghine partiranno con i favori del pronostico, ma dovranno stare molto attente alle potenzialità della formazione piemontese, in grado di sorprendere.

A guidare la Numia sarà l’opposto Paola Egonu, affiancata sul fronte offensivo dalle schiacciatrici Khalia Lanier ed Elena Pietrini,. La regia delle padrone di casa sarà nelle mani di Francesca Bosio, mentre le centrali di riferimento saranno Anna Danesi ed Hena Kurtagic. Le ospiti, che mercoledì sera hanno perso il derby contro Novara, potranno fare leva sulla bomber Adhu Malual, sul martello Anna Davyskiba e sulla tonica Sofia D’Odorico.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Milano-Monviso, incontro valido per la settima giornata della Serie A1 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN VBTV, garantita la diretta live testuale su OA Sport. Non è prevista la diretta televisiva.

CALENDARIO MILANO-MONVISO, SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Domenica 2 novembre

Ore 15.00 Numia Vero Volley Milano vs Wash4green Monviso Volley – Diretta streaming su DAZN e VBTV

PROGRAMMA MILANO-MONVISO: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.