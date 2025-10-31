Dove vedere in tv Paolini-Sabalenka, WTA Finals 2025: orario, programma, streaming

Jasmine Paolini contro Aryna Sabalenka, la numero 1 d’Italia contro la numero 1 del mondo, il primo match di singolare della domenica alle WTA Finals di Riad, Arabia Saudita. Per la seconda volta consecutiva c’è del tricolore nel torneo delle migliori otto e la toscana è pronta a mettere insieme le proprie qualità per sfidare la campionessa degli US Open.

Avrà già fatto il proprio esordio in doppio con Sara Errani al sabato, ma alla domenica per la classe 1996 ci sarà subito il test più impegnativo, quello di una giocatrice che, fino ad ora, ha collezionato un 2025 da 59-11 (in altri termini, l’84% di vittorie). Già due le vittorie della bielorussa contro l’italiana quest’anno, sul veloce di Miami per 6-2 6-2 e sulla terra indoor di Stoccarda per 6-3 7-5. Due semifinali, due match diversi, ma di quelli che fanno capire che quando il mix potenza-precisione della numero 1 non è ben inserito al 100%, allora l’azzurra può decisamente mettere in moto le proprie armi.

Il match tra Jasmine Paolini e Aryna Sabalenka si giocherà domenica 2 novembre come secondo incontro, non prima delle ore 15:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su SuperTennis (in chiaro) e Sky Sport (canale da definire), nonché in diretta streaming su SkyGo, Now, SuperTenniX e sito di SuperTennis. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO PAOLINI-SABALENKA, WTA FINALS 2025

Domenica 2 novembre

Ore 13:00 Dabrowski (CAN)/Routliffe (NZL) [3]-Andreeva/Shnaider [5] – Girone Huber, doppio

NP Ore 15:00 Sabalenka [1]-Paolini (ITA) [8] – Girone Graf, singolare – Diretta tv su SuperTennis (in chiaro) e Sky Sport (canale da definire)

NP Ore 16:30 Gauff (USA) [3]-Pegula (USA) [5] – Girone Graf, singolare

A seguire Siniakova (CZE)/Townsend (USA) [2]-Babos (HUN)/Stefani (BRA) [7] – Girone Huber, doppio

PROGRAMMA PAOLINI-SABALENKA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis (in chiaro), Sky Sport (canale da definire)

Diretta streaming: SkyGo, Now, SuperTenniX e sito di SuperTennis

Diretta Live testuale: OA Sport