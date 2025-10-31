Dove vedere in tv la Maratona di New York 2025: orario esatto, programma, streaming

La Maratona di New York si disputerà domenica 2 novembre 2025: le donne scatteranno alle ore 14.35 italiane, gli uomini partiranno alle ore 15.05. Si preannuncia grande spettacolo lungo le strade della Grande Mela per quella che è, senza ombra di dubbio, la 42 km più importante, prestigiosa e affascinante al mondo. Circa 50.000 podisti si presenteranno sul Ponte di Verrazzano con l’obiettivo di giungere a Central Park nel minor tempo possibile.

Sul fronte maschile sono molto attesi il keniano Eliud Kipchoge e l’etiope Kenenisa Bekele, all’ultimo atto di una rivalità che ha fatto la storia. Tra i favoriti della vigilia figurano i keniani Albert Korir (vincitore nella Grande Mela nel 2021), Benson Kipruto, Alexander Mutiso e Abel Kipchumba. L’olandese Abdi Nageeye si presenterà per difendere il titolo, l’Italia sarà rappresentata da Daniele Meucci.

Tra le donne saranno presenti le ultime tre vincitrici nella metropoli statunitense, ovvero le keniane Sheila Chepkurui, Hellen Obiri e Sharon Lokedi. Attenzione all’olandese Sifan Hassan, Campionessa Olimpica di Parigi 2024 e reduce dal trionfo nella Maratona di Sydney. Vedremo all’opera anche l’etiope Gotytom Gebreslase, l’altra keniana Vivian Cheruiyot e un nutrito drappello di statunitensi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della Maratona di New York 2025. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD, gratis e in chiaro; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a New York sono indietro sei ore rispetto a noi).

CALENDARIO MARATONA NEW YORK YORK 2025

Domenica 2 novembre

Ore 14.35 Maratona New York 2025, partenza gara femminile (professioniste) – Diretta tv su RaiSportHD

Ore 15.05 Maratona New York 2025, partenza gara maschile (professionisti) – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA MARATONA NEW YORK 2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery+, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.