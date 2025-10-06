Sport in tv oggi (lunedì 6 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Primo lunedì di ottobre, ancora avvisaglie non minime di sport in giro per il mondo e ancor più in giro per l’Italia. Eventi: magari non in gran numero rispetto ad altre occasioni. Qualità: molto alta. Andiamo però a scoprirla nel dettaglio.

Comincia questa sera il campionato italiano di volley femminile: partono in 12 per cercare di porre un termine all’infinito dominio di Conegliano, ormai una costante di un mondo che al nostro Paese ha regalato anche gli ultimi titoli olimpici e mondiali. Sempre in tema di sport di squadra Monday Night anche nel basket maschile con il debutto della Virtus Bologna tricolore contro Napoli.

In fatto di tennis, invece, parte il WTA 1000 di Wuhan e lo fa con Lucia Bronzetti che, superate le qualificazioni, si gioca con la cinese Yue Yuan la chance di giocare il derby di secondo turno con Jasmine Paolini. Tra gli uomini, invece, il Masters 1000 di Shanghai, azzoppato da ritiri, malori e umidità al limite del praticabile, vede in campo il derby italiano tra Luciano Darderi e Lorenzo Musetti.

Spazio anche al ciclismo, con la Coppa Bernocchi, e ancor più al sollevamento pesi che continua a farsi vedere tramite i Mondiali che proseguono incessantemente. E, nella notte, ci sarà anche la NFL. Di seguito l’intero palinsesto sportivo della giornata.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 6 ottobre

5:00 Tennis, WTA 1000 Wuhan – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) fino alle 6:30, poi solo Sky Sport Arena (204) e SuperTennis (in chiaro); streaming su SkyGo, Now, SuperTenniX e sito di SuperTennis

All’interno: Lucia Bronzetti (ITA) [Q]-Yue Yuan (CHN) – 1° turno, 4° match sul Court 1, non prima delle ore 10:00

6:30 Tennis, Masters 1000 Shanghai – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), streaming su SkyGo e Now

All’interno: Luciano Darderi (ITA) [26]–Lorenzo Musetti (ITA) [8] – 3° turno, 3° match sul Grandstand 2

12:30 Ciclismo, Coppa Bernocchi (191,6 km) – Diretta tv dalle 15:25 su RaiSport, streaming su RaiPlay, Eurosport 1, discovery+, DAZN

19:30 Sollevamento pesi, Mondiali – Diretta streaming su Weightlifting House TV

20:00 Basket, 1a giornata Serie A maschile: Virtus Bologna-Napoli Basketball – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Basket (205) e streaming su SkyGo, Now e LBATV

20:30 Volley, 1a giornata Serie A1 femminile: Busto Arsizio-Conegliano – Diretta tv su RaiSport, streaming su RaiPlay e VBTV

20:30 Volley, 1a giornata Serie A1 femminile: Pinerolo-Scandicci – Diretta streaming su DAZN e VBTV

20:30 Volley, 1a giornata Serie A1 femminile: Firenze-Chieri – Diretta streaming su VBTV

20:30 Volley, 1a giornata Serie A1 femminile: Milano-Bergamo – Diretta streaming su DAZN e VBTV

20:30 Volley, 1a giornata Serie A1 femminile: San Giovanni in Marignano-Novara – Diretta streaming su VBTV

20:30 Volley, 1a giornata Serie A1 femminile: Macerata-Cuneo – Diretta streaming su VBTV

2:15 NFL, Jacksonville Jaguars-Kansas City Chiefs – Diretta streaming su DAZN