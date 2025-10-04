Volley femminile, le rose di tutte le squadre per la stagione di A1 2025-2026

Sono trascorsi quattro mesi dall’ottavo Scudetto dell’Imoco Conegliano, capace di imporsi nella finale tricolore contro la Vero Volley Milano e confermarsi ancora una volta come punto di riferimento assoluto del volley italiano e internazionale. Il ricordo di quel trionfo resta vivido, ma nel frattempo lo scenario è già cambiato: le società hanno lavorato senza sosta per allestire i roster in vista dell’81ª edizione della Serie A1 femminile, che scatterà a ottobre e che si annuncia tra le più avvincenti di sempre.

Il volley-mercato, cominciato ben prima della conclusione della stagione, ha portato con sé una lunga serie di novità. C’è chi ha scelto la via della continuità, puntando sulla solidità di un gruppo già collaudato, e chi invece ha preferito rivoluzionare la rosa per alzare l’asticella delle proprie ambizioni. Non sono mancati i ritorni di grandi protagoniste né le partenze di veterane che hanno deciso di cercare nuove sfide, mentre diversi club hanno scommesso su giovani di talento, italiani e stranieri, pronti a mettersi in mostra nella ribalta più prestigiosa.

Il campionato che si apre sarà ancora una volta un crocevia di storie e ambizioni diverse: Conegliano resta la squadra da battere, Milano vuole colmare il gap con la corazzata veneta, mentre Novara e Scandicci si confermano pretendenti credibili al vertice. Alle loro spalle un gruppo di società solide – da Firenze a Chieri, da Vallefoglia a Pinerolo – cercherà di inserirsi nella lotta playoff, mentre sul fondo della classifica si preannuncia una battaglia serrata per la salvezza. La Serie A1 femminile resta il campionato più competitivo al mondo, capace di attrarre campionesse affermate e talenti emergenti, e l’edizione 2025/26, che scatta lunedì prossimo, 6 ottobre, promette spettacolo, equilibrio e colpi di scena. Di seguito, squadra per squadra, tutte le rose ufficiali pronte a scendere in campo.

Bartoccini-Mc Restauri Perugia

Alzatrici: 2 Sofia Turlà Italia 178 1998, 8 Maria Irene Ricci Italia 181 1996

Opposte: 9 Nika Markovič Slovenia 185 1997, 22 Kashauna Williams Stati Uniti 186 1999

Schiacciatrici: 3 Elena Perinelli Italia 182 1995, 14 Alessia Fiesoli Italia 185 1994, 16 Beatrice Gardini Italia 186 2003

Centrali: 1 Alíz Kump Ungheria 185 2003, 4 Nathalie Lemmens Belgio 195 1995, 11 Benedetta Bartolini Italia 185 1999, 12 Alessia Mazzaro Italia 186 1998

Liberi: 5 Imma Sirressi Italia 175 1990, 10 Stefania Recchia Italia 162 2005

Allenatore: Andrea Giovi

Bergamo

Alzatrici: 1 Roberta Carraro Italia 182 1998, 2 Chidera Eze Italia 182 2003

Opposte: 5 Kendall Kipp Stati Uniti 198 2000, 13 Emilia Weske Germania 188 2001

Schiacciatrici: 3 Alessia Bolzonetti Italia 187 2002, 7 Jenny Mosser Stati Uniti 180 1998, 16 Michaela Mlejnková Rep. Ceca 185 1996, 26 Ailama Cesé Cuba 190 2000

Centrali: 8 Monique Strubbe Germania 189 2001, 9 Aurora Micheletti Italia 190 2005, 15 Linda Manfredini Italia 187 2006, 17 Denise Meli Italia 184 2001

Liberi: 6 Federica Ferrario Italia 160 2001, 10 Martina Armini Italia 175 2002

Allenatore: Carlo Parisi

Cbf Balducci Hr Macerata

Alzatrici: 3 Ilaria Batte Italia 186 2005, 7 Asia Bonelli Italia 180 2000

Opposte: 17 Clara Decortes Italia 186 1996

Schiacciatrici: 5 Suvi Kokkonen Finlandia 182 2000, 6 Isidora Kockarević Serbia 185 2002, 9 Nicole Piomboni Italia 182 2005, 10 Natasza Ornoch Polonia 189 2007

Centrali: 4 Ludovica Sismondi Italia 191 2007, 8 Alessia Mazzon Italia 184 1998, 15 Caroline Crawford Stati Uniti 191 2002, 16 Emma Clothier Stati Uniti 188 2001, Bianca Farriol Argentina 187 2001

Liberi: 1 Giulia Bresciani Italia 165 1992, 14 Giorgia Caforio Italia 168 1994

Allenatore: Nicola Bacaloni

Cuneo Granda Volley

Alzatrici: 9 Safa Allaoui Italia 185 2006, 13 Noemi Signorile Italia 183 1990

Opposte: 18 Bintu Diop Italia 194 2002

Schiacciatrici: 4 Jessica Rivero Marín Spagna 182 1995, 5 María Margarita Martínez Colombia 180 1995, 6 Nova Marring Paesi Bassi 186 2001, 7 Erika Pritchard Stati Uniti 192 1999, 12 Maša Pucelj Slovenia 188 2006

Centrali: 1 Ela Koulisiani Rep. Ceca 188 2002, 2 Jaelyn Keene Stati Uniti 188 1995, 3 Princess Atamah Italia 188 2005, 11 Agnese Cecconello Italia 190 1999

Liberi: 8 Linda Magnani Italia 157 2007, 10 Anna Bardaro Italia 178 2005

Allenatore: François Salvagni

Eurotek Laica Uyba Busto Arsizio

Alzatrici: 5 Nanami Seki Giappone 171 1999, 19 Jennifer Boldini Italia 187 1999

Opposte: 7 Valentina Diouf Italia 203 1993, 11 Josephine Obossa Italia 187 1999

Schiacciatrici: 1 Valeria Battista Italia 184 2001, 3 Alessia Gennari Italia 184 1991, 4 Mariam Metwally Egitto 184 1999, 23 Melanie Parra Messico 180 2002

Centrali: 6 Silke Van Avermaet Belgio 192 1999, 17 Katja Eckl Italia 190 2003, 18 Alice Torcolacci Italia 184 2000

Liberi: 2 Federica Pelloni Italia 172 2002, 10 Francesca Parlangeli Italia 164 1990

Allenatore: Enrico Barbolini

Igor Gorgonzola Novara

Alzatrici: 3 Carlotta Cambi Italia 178 1996, 14 Giulia Carraro Italia 178 1994

Opposte: 11 Taylor Mims Stati Uniti 190 1997, 17 Tatiana Tolok Russia 192 2003

Schiacciatrici: 4 Britt Herbots Belgio 182 1999, 9 Lina Alsmeier Germania 189 2000, 10 Mayu Ishikawa Giappone 175 2000, 98 Giulia Melli Italia 187 1998

Centrali: 5 Federica Squarcini Italia 185 2000, 13 Sara Bonifacio Italia 187 1996, 16 Indy Baijens Paesi Bassi 193 2001, 18 Veronica Costantini Italia 193 2003, 54 Amber Igiede Stati Uniti 191 2001

Liberi: 6 Giulia De Nardi Italia 171 1994, 8 Giulia Leonardi Italia 164 1987

Allenatore: Lorenzo Bernardi

Il Bisonte Firenze

Alzatrici: 4 Rachele Morello Italia 183 2000, 19 Beatrice Agrifoglio Italia 178 1994

Opposte: 7 Agata Zuccarelli Italia 178 1995, 13 Vanja Bukilić Serbia 198 1999

Schiacciatrici: 6 Bianca Bertolino Argentina 186 2002, 9 Francesca Villani Italia 186 1995, 10 Jolien Knollema Paesi Bassi 188 2003, 14 Alice Tanase Italia 180 2000

Centrali: 1 Nausica Acciarri Italia 186 2004, 8 Alessandra Colzi Italia 180 1997, 12 Ana Malešević Serbia 194 2002, 15 Begüm Kaçmaz Turchia 188 2007

Liberi: 5 Sofia Valoppi Italia 167 2003, 17 Bianca Lapini Italia 183 2002

Allenatore: Federico Chiavegatti

Megabox Ond. Savio Vallefoglia

Alzatrici: 5 Valentina Bartolucci Italia 182 2003, 22 Raquel Lázaro Spagna 186 2000

Opposte: 1 Erblira Bici Albania 186 1995, 20 Mikaela Stoyanova Bulgaria 194 2005

Schiacciatrici: 6 Gaia Giovannini Italia 182 2001, 19 Adelina Ungureanu Romania 189 2000, 21 Loveth Omoruyi Italia 186 2002, 55 Federica Carletti Italia 186 2000

Centrali: 4 Božana Butigan Croazia 190 2000, 8 Sonia Candi Italia 190 1993, 11 Nyadholi Thokbuom Canada 186 2000, 14 Tsvetomira Mitkova Bulgaria 187 2004

Liberi: 4 Alice Feduzzi Italia 164 2006, 7 Chiara De Bortoli Italia 176 1997

Allenatore: Andrea Pistola

Numia Vero Volley Milano

Alzatrici: 1 Kami Miner Stati Uniti 183 2003, 4 Francesca Bosio Italia 179 1997

Opposte: 9 Celeste Plak Paesi Bassi 190 1995, 18 Paola Egonu Italia 195 1998, 19 Vita Akimova Russia 197 2002

Schiacciatrici: 7 Elena Pietrini Italia 188 2000, 15 Emma Cagnin Italia 186 2002, 16 Khalia Lanier Stati Uniti 190 1998, 25 Rebecca Piva Italia 185 2001

Centrali: 6 Nicole Modesti Italia 189 2004, 10 Benedetta Sartori Italia 188 2001, 11 Anna Danesi Italia 197 1996, 14 Hena Kurtagić Serbia 195 2004

Liberi: 2 Juliette Gelin Francia 162 2001, 80 Eleonora Fersino Italia 169 2000

Allenatore. Stefano Lavarini

Omag-Mt San Giovanni In Marignano

Alzatrici: 4 Cecilia Nicolini Italia 181 1994, 18 Sarah Straube Germania 185 2002

Opposte: 1 Serena Ortolani Italia 189 1987, 6 Edinara Brancher Brasile 186 1996

Schiacciatrici: 2 Martina Bracchi Italia 182 2002, 8 Anna Piovesan Italia 186 2004, 17 Alice Nardo Italia 182 2002

Centrali: 9 Sveva Parini Italia 185 2001, 11 Elizaveta Kochurina Russia 190 2002, 16 Sara Caruso Italia 193 2001

Liberi: 7 Giada Cecchetto Italia 163 1991, 12 Agata Tellone Italia 165 2002, 13 Sara Panetoni Italia 176 2000

Allenatore: Massimo Bellano

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano

Alzatrici: 6 Jenna Ewert Stati Uniti 178 2000, 14 Joanna Wołosz Polonia 182 1990

Opposte: 11 Isabelle Haak Svezia 196 1999, 15 Merit Adigwe Italia 186 2006

Schiacciatrici: 1 Gabriela Guimarães Brasile 180 1994, 4 Ting Zhu Cina 198 1994, 16 Nika Daalderop Paesi Bassi 189 1998, 23 Fatoumatta Sillah Gambia 186 2002

Centrali: 9 Marina Lubian Italia 193 2000, 13 Matilde Munarini Italia 187 2004, 18 Cristina Chirichella Italia 196 1994, 19 Sarah Fahr Italia 194 2001

Liberi: 5 Serena Scognamillo Italia 170 2001, 10 Monica De Gennaro Italia 174 1987

Allenatore: Daniele Santarelli Italia

Reale Mutua Fenera Chieri ’76

Alzatrici: 1 Karla Antunović Croazia 183 2002, 10 Sarah Van Aalen Paesi Bassi 186 2000

Opposte: 13 Anett Németh Ungheria 188 1999, 15 Elles Dambrink Paesi Bassi 189 2003

Schiacciatrici: 2 Alice Degradi Italia 183 1996, 4 Laura Dervisaj-Künzler Svizzera 189 1996, 11 Stella Nervini Italia 186 2003, 12 Halimatou Bah Francia 187 2003

Centrali: 7 Sofia Ferrarini Italia 185 2001, 9 Sara Alberti Italia 185 1993, 14 Anastasia Cekulaev Germania 191 2003, 17 Anna Gray Italia 188 1996

Liberi: 5 Ilaria Spirito Italia 174 1994, 8 Carola Bonafede Italia 178 2007

Allenatore: Nicola Negro Italia

Savino Del Bene Scandicci

Alzatrici: 3 Marta Bechis Italia 181 1989, 10 Maja Ognjenović Serbia 183 1984, 23 Giulia Gennari Italia 184 1996

Opposte: 17 Ekaterina Antropova Italia 202 2003

Schiacciatrici: 2 Gaia Traballi Italia 184 1997, 4 Avery Skinner Stati Uniti 185 1999, 6 Lindsey Ruddins Stati Uniti 191 1997, 7 Sarah Franklin Stati Uniti 193 2002, 9 Caterina Bosetti Italia 180 1994

Centrali: 11 Giulia Mancini Italia 184 1998, 13 Emma Graziani Italia 193 2002, 14 Linda Nwakalor Italia 188 2002, 21 Camilla Weitzel Germania 195 2000

Liberi: 5 Brenda Castillo Rep. Dominicana 167 1992, 8 Manuela Ribechi Italia 176 2004

Allenatore: Marco Gaspari Italia

Wash4green Monviso Volley

Alzatrici: 1 Ulrike Bridi Italia 182 1998, 9 Ilaria Battistoni Italia 174 1996

Opposte: 3 Adhuoljok Malual Italia 192 2000, 12 Danielle Harbin Stati Uniti 185 1995

Schiacciatrici: 5 Mija Šiftar Slovenia 189 2006, 6 Sofia D’Odorico Italia 186 1997, 8 Silvia Bussoli Italia 186 1993, 21 Hanna Davyskiba Bielorussia 188 2000

Centrali: 2 Anna Dodson Stati Uniti 196 2001, 7 Amandha Sylvès Francia 196 2000, 16 Elena Rapello Italia 186 2008, 18 Yasmina Akrari Italia 187 1993

Liberi: 10 Ilenia Moro Italia 178 1999, 15 Rebecca Scialanca Italia 165 2005

Allenatore: Michele Marchiaro Italia