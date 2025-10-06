LIVE Busto Arsizio-Conegliano, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: inizia la stagione delle campionesse d’Italia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match valevole per la prima giornata della Serie A1 di volley femminile 2025/2026 tra Busto Arsizio e Conegliano. Le campionesse in carica avviano la nuova stagione in Lombardia dopo aver riabbracciato le reduci dai recenti Mondiali vinti dalla nazionale italiana. Incontro che inizierà alle 20.30 alla E-Work Arena di Busto Arsizio.

Padrone di casa che hanno chiuso la scorsa regoular season al sesto posto, cedendo poi ai quarti dei playoff contro Scandicci. Coach Enrico Barbolini potrà contare su una squadra rodata, ma proverà ad inserire le nuove arrivate sin dalla prima uscita. Numerose ex Conegliano tra le fila dell’Eurotek Uyba, tra cui spiccano Asia Wolosz, Nanami Seki, Katia Eckl ed Alessia Gennari.

Squadra al completo per Daniele Santarelli, che non vede l’ora di tuffarsi nel nuovo campionato. “C’è tanta emozione per l’inizio della stagione. Sarà una trasferta strana, non siamo abituati ad iniziare fuori casa peraltro di lunedì. Iniziamo contro una squadra che contro il Galatasaray ha dimostrato tutto il proprio potenziale. Le ragazze stanno bene e sono tutte a disposizione. Speriamo che i nostri tifosi ci seguano nonostante il giorno feriale”, le dichiarazioni del coach delle venete.

La sfida valida per la prima giornata della Serie A1 di volley femminile 2025/2026 tra Busto Arsizio e Conegliano inizierà alle 20.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento a tutti!