LIVE Coppa Bernocchi 2025 in DIRETTA: Brennan può lasciare il segno a Legnano

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Coppa Bernocchi 2025. La storica corsa in linea si appresta a vivere la sua edizione numero 106 e rappresenta il secondo atto del Trittico Lombardo: si parte da Legnano e si arriva nella stessa località dopo 191,6 chilometri.

I corridori, al via ci saranno diciassette squadre World Tour, affrontano una delle tappe fisse del calendario di fine stagione per decidere chi succederà nell’albo d’oro al belga Stan Van Tricht che nel 2024 si è imposto sul francese Alex Baudin e sullo spagnolo Roger Adrià.

La prima parte di gara sarà prevalentemente pianeggiante e accompagnerà il gruppo verso il circuito della Valle Olona, 16,6 chilometri da ripetere otto volte (è stato aggiunto un giro rispetto allo scorso anno). Le due asperità di giornata sono il Piccolo Stelvio, ascesa rinominata Caramanna, e lo strappo di San Pancrazio. Il punto cruciale è comunque ovviamente il GPM di Caramanna, 1,5 chilometri al 7,2% di pendenza media, che sarà affrontato per l’ultima volta a poco più di trenta chilometri dalla conclusione. La parte finale della corsa riporta il gruppo nuovamente in pianura e potrebbe costituire terreno favorevole per il rientro degli uomini veloci, a patto però che prima non ci sia stata selezione importante.

Nel novero dei favoriti di una corsa che potrebbe anche risolversi con lo sprint di un gruppo ristretto rientra senza dubbio Matthew Brennan. Il britannico del Team Visma | Lease a Bike è corridore in grado di resistere bene sugli strappi per poi scatenare il suo spunto micidiale in volata. Proveranno a rendere la corsa dura e a creare selezione per mettere in difficoltà il britannico l’australiano Jay Vine della UAE Team Emirates-XRG, lo sloveno Primoz Roglic della Red Bull – BORA – hansgrohe, l’olandese Thymen Arensman e il colombiano Egan Bernal della INEOS Grenadiers, l’ecuadoriano Richard Carapaz della EF Education – EasyPost, lo spagnolo Alex Aranburu della Cofidis e il francese Julian Alaphilippe della Tudor Pro Cycling Team.

L’Italia proverà ad inseguire un risultato di prestigio con Nicola Conci e Davide Ballerini della XDS Astana Team, Giulio Pellizzari della Red Bull – BORA – hansgrohe, Antonio Tiberi della Bahrain-Victorious, Davide Piganzoli della Team Polti VisitMalta e Andrea Vendrame della Decathlon AG2R La Mondiale Team.

Vedremo quali emozioni ci regalerà la corsa e chi si aggiudicherà la vittoria. La partenza della gara è prevista alle ore 12:30 ed OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale. Segui con noi la Coppa Bernocchi 2025 per non perderti neanche un istante di gara. Buon divertimento!