LIVE Musetti-Darderi, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: il derby italiano vale gli ottavi

Buongiorno amici di OA SPORT e benvenuti alla DIRETTA LIVE del derby azzurro di 3° turno dell’ATP 1000 di Shanghai 2025 che vede di fronte Lorenzo MUSETTI e Luciano DARDERI per un posto in ottavi di finale.

Entrambi testa di serie, hanno regolato all’esordio rispettivamente l’albiceleste Francisco Comesana e il giocatore di casa Bu Yunchaokete in modo brillante. Entrambe vittorie in due parziali, sono state fondamentali per i rispettivi percorsi: il toscano ha incamerato altri 50 punti d’oro per la qualificazione alle Finals, grande obiettivo della stagione, mentre l’italo-argentino ormai è alle porte dell’ingresso nei primi 30.

Sul cemento Darderi ormai sguazza e quest’anno ha conquistato veramente tante vittorie al di fuori della tanto amata terra battuta, su cui ha comunque vinto 3 titoli ATP. Si pensi al 3° turno di Wimbledon. Musetti invece, seppur in modo un po’ meno marcato, faceva del cemento la sua superficie meno congeniale. Quest’anno con il quarto di finale raggiunto a New York si può però dire che non è più il caso, perché le vittorie sono arrivate anche sul duro.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del derby italiano di 3° turno del Masters 1000 di Shanghai 2025 tra Lorenzo MUSETTI e Luciano DARDERI. Si gioca come terzo match dalle 6:30! Vi aspettiamo!