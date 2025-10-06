LIVE Milano-Bergamo, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: subito un impegno non semplice per Egonu e compagne

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nel match tra la Numia Vero Volley Milano e il Volley Bergamo, match valido per la prima giornata di Serie A1 femminile, che vede favorite le ragazze del capoluogo lombardo allenate da Stefano Lavarini che ricordiamo essere la prima rivale per la corsa al titolo della fortissima, e quasi imbattibile, corazzata di Scandicci che inizia questa stagione nel campionato italiano da vincitrice degli ultimi sette.

La squadra vice campione d’Italia, la passata stagione ha vissuto un’estate di forte cambiamento vista la partenza della palleggiatrice e capitana Alessia Orro che, dopo aver vinto i Mondiali con l’Italia di Julio Velasco nell’ultima edizione giocata in Thailandia, ha raggiunto la sua nuova squadra lontana dalla penisola tricolore: parliamo del Fenerbahce, squadra di Istanbul nella massima serie turca. Il nuovo capitano della squadra, al suo posto, è diventato Paola Egonu, stella della rosa del Vero Volley.

Per quanto riguarda Bergamo, l’obiettivo sarà ripetere lo stesso risultato ottenuto la scorsa stagione, nel corso della quale la squadra allenata da coach Carlo Parisi si è spinta fino al primo turno di Play Off, uscendo di scena in favore di Conegliano. Bergamo giocherà contro il Vero Volley con la consapevolezza di essere sfavorita e cercando comunque di fare la miglior gara possibile.

Il match tra Vero Volley Milano e Volley Bergamo inizierà alle 20.30 e verrà disputata alla Candy Arena di Monza. Alessandro Cavalieri e Dominga Lot saranno i due arbitri di una gara che potrebbe regalare grandi sorprese. Segui la partita con la cronaca testuale di OA Sport in Diretta LIVE! Buon divertimento a tutti!