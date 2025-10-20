Sport in tv oggi (lunedì 20 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, lunedì 20 ottobre, la nuova settimana comincia con una giornata di sport abbastanza interessante nonostante un menù non troppo ricco a livello quantitativo. I circuiti mondiali del tennis si avvicinano alle rispettive Finals con il primo turno di altri quattro tornei tra Asia ed Europa in cui saranno impegnati diversi azzurri sia al maschile che al femminile.

Elisabetta Cocciaretto debutta al WTA 250 di Guangzhou contro la francese Diane Parry, mentre tra gli uomini iniziano la loro avventura nel main draw Lorenzo Sonego a Basilea con lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina e Luciano Darderi e Matteo Arnaldi a Vienna rispettivamente contro gli statunitensi Brandon Nakashima e Aleksandar Kovacevic.

Proseguono nel frattempo i Mondiali di ginnastica artistica a Giacarta con le ultime suddivisioni maschili e le prime suddivisioni femminili delle qualificazioni verso le finali individuali. In serata ci sarà spazio poi per il massimo campionato italiano di calcio (Cremonese-Udinese), basket (Virtus Bologna-Cremona) e volley (quattro partite). Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 20 ottobre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 20 ottobre

3.30 Tennis, WTA Tokyo: primo turno – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max (dalle 9.00) e Sky Sport Mix (dalle 13.30); live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

5.00 Tennis, WTA Guangzhou: primo turno (4° match sul centrale Elisabetta Cocciaretto-Diane Parry) – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max (dalle 9.00) e Sky Sport Mix (dalle 13.30); live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

5.00 Ginnastica artistica, Mondiali: qualificazioni maschili, settima e ottava suddivisione – Diretta streaming su Eurovision Sport

10.00 Lotta, Mondiali U23: prima giornata – Diretta streaming su UWW+

12.00 Ginnastica artistica, Mondiali: qualificazioni femminile, prime tre suddivisioni – Diretta streaming su Eurovision Sport

13.30 Tennis, ATP Vienna: primo turno (1° match sul centrale Luciano Darderi-Brandon Nakashima, 1° match alle 16.00 sul #glaubandich Court Matteo Arnaldi-Aleksandar Kovacevic) – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 19.45), Sky Sport Tennis, Sky Sport Max (fino alle 21.00) e Sky Sport Mix; live streaming su Sky Go, NOW, Tennis TV

14.00 Tennis, ATP Basilea: primo turno (2° match sul centrale Lorenzo Sonego-Alejandro Davidovich Fokina) – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 19.45), Sky Sport Tennis, Sky Sport Max (fino alle 21.00) e Sky Sport Mix; live streaming su Sky Go, NOW, Tennis TV

20.00 Basket, Serie A: Virtus Bologna-Cremona – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket; live streaming su Sky Go, NOW e LBA TV

20.00 Volley, Superlega: Milano-Modena – Diretta streaming su VBTV

20.30 Volley, Superlega: Verona-Piacenza – Diretta streaming su DAZN e VBTV

20.30 Volley, Superlega: Civitanova-Grottazzolina – Diretta streaming su VBTV

20.30 Volley, Superlega: Padova-Cuneo – Diretta streaming su VBTV

20.45 Calcio, Serie A: Cremonese-Udinese – Diretta tv su Sky Sport Calcio; live streaming su Sky Go, NOW e DAZN

21.00 Calcio, Liga: Alaves-Valencia – Diretta streaming su DAZN

21.00 Calcio, Premier League: West Ham-Brentford – Diretta tv su Sky Sport Max e Sky Sport 4K; live streaming su Sky Go e NOW

