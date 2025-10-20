ArtisticaLive Sport
LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: iniziano le qualificazioni femminili con Giappone, Canada e Nemour
Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica: oggi (lunedì 20 ottobre) incominciano le qualificazioni femminili, a Jakarta (Indonesia) si disputeranno le prime tre suddivisioni del turno preliminare, che si concluderà poi martedì 21 ottobre, quando scenderanno in pedana le altre sette suddivisioni.
Bisognerà aspettare domani per vedere all’opera l’Italia (inserita nel quinto gruppo, alle ore 06.30) e occorrerà attendere il tardo pomeriggio di domani per avere il quadro dettagliato delle qualificate alle finali (otto per le singole specialità, ventiquattro per il concorso generale individuale). Sono due le Nazionali di riferimento che andranno seguite con grande attenzione nella giornata d’apertura.
Il Giappone nella prima suddivisione (alle ore 12.00 italiane) e il Canada nella seconda (alle ore 13.30), senza sottovalutare i Paesi Bassi, che gireranno insieme alle asiatiche. Ci si aspetta una pronta risposta da parte della Germania (ore 15.00), in una terza suddivisione che regalerà anche lo show dell’algerina Kayla Nemour, Campionessa Olimpica alla parallele asimmetriche, molto quotata anche alla trave e nell’all-around.
OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle qualificazioni femminili ai Mondiali 2025 di ginnastica artistica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, punteggio dopo punteggio, per non perdersi davvero nulla. Appuntamento a lunedì 20 ottobre: si incomincerà alle ore 12.00 e si andrà avanti fino alle ore 16.15 circa. Buon divertimento a tutti.