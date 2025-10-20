LIVE Sonego-Davidovich Fokina, ATP Basilea 2025 in DIRETTA: partita incerta contro lo spagnolo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida d’esordio a Basilea, ATP 500 svizzero di grande prestigio di Lorenzo SONEGO che affronta l’iberico Alejandro Davidovich Fokina.

Nei tornei di questa caratura non esistono partite semplici, ed ecco quindi che il torinese si trova subito a dover cercare un’impresa, quella che gli è sfuggita nel terzo set contro Ugo Humbert a Stoccolma: vittoria che sarebbe valsa la semifinale in Svezia. Di positivo c’è il livello espresso da Sonego in quella partita, e il fatto che sia tornato dopo tanto tempo a vincere due partite consecutive nel circuito, se non si considerano i grandi risultati ottenuti negli Slam.

La classifica, grazie agli ultimi citati, è stabile e dice top 50 per un’altra stagione. Tuttavia, c’è la possibilità con un grande finale di stagione anche di ambire magari ad una testa di serie ai prossimi Australian Open, che al momento dista poco più di 300 punti virtuali. In questo torneo l’azzurro non si è mai spinto oltre l’esordio, ma anche perché spesso ha prediletto Vienna, dove nel 2020 giocò anche la finale.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sfida tra Lorenzo SONEGO e Alejandro Davidovich Fokina, si gioca per gli ottavi del 500 di Basilea (SUI). La partita è la seconda dalle ore 14.00, dopo Muller-Brooksby!