LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: gli azzurri col fiato sospeso per le finali di specialità

La cronaca della prima giornata di qualificazioni e la situazione degli azzurri

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica. La seconda giornata di gare si apre con le ultime due suddivisioni delle qualificazioni maschili: ieri sono scesi in pedana a Jakarta (Indonesia) i primi sei gruppi, lunedì 21 ottobre si concluderà il turno preliminare e nella prima mattinata italiana avremo chiaro il quadro degli ammessi alle varie finali (otto per ogni singola specialità e ventiquattro per il concorso generale individuale).

Grande attesa per Cina, Francia, Canada e Turchia nell’ottava e ultima suddivisione (dalle ore 06.50 italiane), mentre nella settima (ore 05.00) si esibiranno Australia, Portogallo, Slovenia, India, Indonesia, Porto Rico. L’Italia osserverà con grande attenzione quello che succederà, perché dai risultati dei diretti avversari passeranno le chance di qualificazione degli azzurri. I Moschettieri si sono esibiti nella mattinata di domenica e ora aspettano di sapere se potranno battagliare per le medaglie tra venerdì e sabato.

Carlo Macchini è quarto alla sbarra (14.233), Tommaso Brugnami è quinto al volteggio (14.249), Gabriele Targhetta è settimo al cavallo con maniglie (14.266). Chi riuscirà a superare il taglio e ad accedere agli atti conclusivi? Il 19enne brianzolo rischia fortemente, il 19enne marchigiano è un po’ nel limbo, il 29enne marchigiano si trova in una buona situazione.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle qualificazioni maschili ai Mondiali 2025 di ginnastica artistica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, punteggio dopo punteggio, per non perdersi davvero nulla. Appuntamento a lunedì 20 ottobre: si incomincerà alle ore 05.00 e si andrà avanti fino alle ore 08.30 circa, poi ci sarà spazio per le qualificazioni femminili a partire dalle ore 12.00. Buon divertimento a tutti.