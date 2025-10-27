Sorteggio gironi WTA Finals 2025: orario, programma, fasce, possibili avversarie di Jasmine Paolini

Si avvicina il momento di vedere in campo le WTA Finals 2025, ancora a Riad e ancora con Jasmine Paolini pronta a prendersi la scena in un’edizione che si preannuncia di grande incertezza su tutti i fronti, perché ogni giocatrice ha parecchio da temere e rispettare delle altre.

Basti anche pensare alla quota che è stata necessaria per qualificarsi: i 4325 di Jasmine, appena sei in più della russa Mirra Andreeva, prima riserva (la seconda è la sua connazionale Ekaterina Alexandrova). Per intenderci, è già dalla scorsa annata che serve così tanto (caso Krejcikova a parte, lei entrava da vincitrice Slam), visto che prima del 2024 non si doveva arrivare ampiamente oltre quota 4000 per assicurarsi un pass. In buona sostanza, si capisce che qui c’è davvero il meglio del meglio.

Il sorteggio delle WTA Finals 2025 si terrà, come riportato dal sito della WTA, mercoledì 29 ottobre, vale a dire tre giorni prima dell’inizio, in orario da definire. Non si conosce l’eventuale copertura tv o streaming dell’evento.

CALENDARIO SORTEGGIO WTA FINALS 2025

Mercoledì 29 ottobre

Sorteggio WTA Finals (orario da definire)

PROGRAMMA SORTEGGIO WTA FINALS 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: al momento non comunicata.

Diretta streaming: al momento non comunicata.

FASCE

Fascia 1: Aryna Sabalenka; Iga Swiatek (POL)

Fascia 2: Coco Gauff (USA); Amanda Anisimova (USA)

Fascia 3: Jessica Pegula (USA); Madison Keys (USA)

Fascia 4: Elena Rybakina (KAZ); Jasmine Paolini (ITA)