Chi affronteranno Errani/Paolini alle WTA Finals? Le fasce del sorteggio e i possibili gironi

Sara Errani e Jasmine Paolini saranno di scena anche quest’anno alle WTA Finals di Riad. E stavolta lo faranno dopo aver conquistato il numero 1 della Race, la classifica che conta i tornei giocati nell’anno solare (o quasi: in realtà è più corretto dire che si includono i risultati da un’edizione delle Finals all’altra).

Asseieme a loro, andiamo a scoprire le coppie qualificate prendendo in esame tutte le fasce ormai definite (ininfluente il risultato di Babos/Stefani a Tokyo: non può cambiare la posizione):

Fascia 1: Sara Errani (ITA)/Jasmine Paolini (ITA); Katerina Siniakova (CZE)/Taylor Townsend (USA)

Fascia 2: Gabriela Dabrowski (CAN)/Erin Routliffe (NZL); Veronika Kudermetova/Elise Mertens (BEL)

Fascia 3: Mirra Andreeva/Diana Shnaider; Su-wei Hsieh (TPE)/Jelena Ostapenko (LAT)

Fascia 4: Timea Babos (HUN)/Luisa Stefani (BRA); Asia Muhammad (USA)/Demi Schuurs (NED)

Si preannunciano delle Finals particolarmente incerte sotto qualsiasi punto di vista, anche perché le prime tre coppie (Errani/Paolini, Siniakova/Townsend e Dabrowski/Routliffe) quando la forma è generalizzata possono davvero vantare un altro passo sulle altre. In buona sostanza, il vero ago della bilancia sarà il posizionamento di Dabrowski/Routliffe più che quello di Kudermetova/Mertens.

Ma attenzione: non si può dimenticare il fatto che Hsieh/Ostapenko abbiano nella totale differenza di stile tra le due anche una forza, specialmente quando la lettone la testa sul campo ce l’ha. Ed è per questo che si tratta della coppia che tutte temono di avere nel raggruppamento. E anche i recenti risultati di Babos/Stefani consigliano prudenza.

In sostanza, per Errani/Paolini sarebbe importante avere un raggruppamento in cui si trova anche una sola coppia tra queste due. Vero è che le italiane entrano da vere favorite della situazione: uno Slam, tre 1000, una finale 500, una semifinale 1000 e un’altra 500. In sostanza, hanno quel tipo di palmares che nella fattispecie, nel 2025, nessuna ha. A titolo d’informazione, le coppie di riserva sono Danilina/Krunic e Guo/Panova.