Rugby femminile, partono subito forte Villorba e Valsugana

Si è disputata la prima giornata del massimo campionato italiano di rugby femminile e fin da subito Valsugana e Villorba hanno messo in chiaro la loro superiorità. Oltre alle due formazioni venete hanno vinto anche Colorno e Benetton Treviso.

Nel match che ha chiuso la giornata, le campionesse d’Italia del Villorba impongono il loro ritmo al CUS Milano, chiudendo con un netto 60-0 e festeggiando il ritorno in campo dell’ex capitana azzurra Manuela Furlan. Successo convincente anche per Colorno, che supera la Capitolina 34-10, mentre Valsugana domina sul Cus Torino con un perentorio 66-7. L’unico successo esterno porta la firma della Benetton, vittoriosa a Napoli contro il Neapolis Campania Felix per 10-32.

SERIE A ELITE FEMMINILE – RISULTATI I GIORNATA

SIA-MPL Rugby Colorno v Unione Rugby Capitolina 34-10

Neapolis Campania Felix v Benetton Rugby Treviso 10-32

Valsugana Rugby Padova v IVECO Cus Torino 66-7

Arredissima Villorba Rugby v CUS Milano Rugby 60-0

SERIE A ELITE FEMMINILE – CLASSIFICA

Villorba 5, Valsugana 5, Colorno 5, Treviso 5, Neapolis 0, Milano 0, Capitolina -4, Torino -4