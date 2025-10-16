Rugby
Rugby, i convocati dell’Italia per le Quilter Nations Series: due le novità
Si avvicinano gli impegni dell‘Italrugby nelle Quilter Nations Series 2025. La nazionale sarà impegnata in tre test match autunnali, tutti in programma nel mese di novembre. Gli azzurri affronteranno l’Australia (8 novembre), il Sudafrica (15 novembre) ed il Cile (22 novembre), nel torneo che l’anno scorso vide l’Italia confrontarsi anche con gli All Blacks a Torino.
C’è molta curiosità soprattutto per i primi due match, con davanti due delle nazionali più importanti del panorama mondiale, entrambe però già battute in passato dagli azzurri (Sudafrica nel 2016 ed Australia nel 2022). Il raduno di Verona scatterà domenica 26 ottobre ma la squadra sarà al completo solo mercoledì 29, quando tutti i giocatori ritorneranno dai loro club di appartenenza.
Il Commissario Tecnico Gonzalo Quesada ha annunciato due novità tra i convocati, con la presenza per la prima volta di Edoardo Todaro, trequarti dei Northampton Saints, e di Enoch Opoku Gyamfi, seconda linea in forza al Bath. Torna a rivestire la maglia azzurra anche Lorenzo Pani, a più di un anno di distanza dall’ultima volta.
Di seguito, tutti i convocati per le tre partite di Quilter Nations Series:
Piloni
Simone FERRARI (Benetton Rugby, 66 caps)
Danilo FISCHETTI (Northampton Saints 55 caps)
Muhamed HASA (Zebre Parma 3 caps)
Marco RICCIONI (Saracens, 34 caps)
Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, 16 caps)
Tallonatori
Tommaso DI BARTOLOMEO (Zebre Parma, 3 caps)
Pablo DIMCHEFF (Colomiers Rugby, 2 caps)
Giacomo NICOTERA (Stade Français, 34 caps)
Seconde Linee
Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 55 caps)
Riccardo FAVRETTO (Benetton Rugby, 7 caps)
Enoch OPOKU GYAMFI (Bath, esordiente)
Federico RUZZA (Benetton Rugby, 64 caps)
Andrea ZAMBONIN (Exeter Chiefs, 12 caps)
Terze Linee
Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 30 caps)
Alessandro IZEKOR (Benetton Rugby, 6 caps)
Michele LAMARO (Benetton Rugby, 48 caps)
Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 65 caps)
Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 35 caps)
Ross VINTCENT (Exeter Chiefs, 17 caps)
Mediani di mischia
Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 18 caps)
Martin PAGE-RELO (Bordeaux, 18 caps)
Stephen VARNEY (Exeter Chiefs, 34 caps)
Mediani di apertura
Tommaso ALLAN (Perpignan, 86 caps)
Giacomo DA RE (Zebre Parma, 5 caps)
Paolo GARBISI (Toulon, 47 caps)
Centri
Juan Ignacio BREX (Toulon, 46 caps)
Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 15 caps)
Damiano MAZZA (Zebre Parma, esordiente)
Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 31 caps)
Ali/Estremi
Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 28 caps)
Monty IOANE (Lione, 39 caps)
Louis LYNAGH (Benetton Rugby, 7 caps)
Lorenzo PANI (Zebre Parma, 8 caps)
Edoardo TODARO (Northampton Saints, esordiente)
Invitato
Mirko BELLONI (Zebre Parma, 2 caps)
Atleti non considerati per infortunio:
Matteo CANALI (Zebre Parma, 2 caps)
Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 20 caps)
Dino LAMB (Canon Eagles, 12 caps)
Gianmarco LUCCHESI (Toulon, 33 caps)
Ivan NEMER (Benetton Rugby, 16 caps)
Jacopo TRULLA (Zebre Parma, 17 caps)