Rugby, Serie A elite: Viadana espugna Biella, vincono Valorugby e Rovigo

Si sono disputati i primi tre anticipi della seconda giornata del massimo campionato italiano di rugby e in campo si conferma il buon momento di forma di Viadana, Valorugby Emilia e Rovigo, che continuano la loro corsa a punteggio pieno.

Se il Valorugby Emilia non ha problemi ad avere la meglio dei Rangers Vicenza, in una partita oggettivamente senza storia e conclusa con un netto 47-0, ben più faticoso è stato l’impegno di Viadana, che sul campo della neopromossa Biella ha staccato il biglietto vincente solo di misura, imponendosi per 35-42, con i piemontesi che si confermano squadra ostica. Nell’ultimo match, infine, dura un tempo il Mogliano (al riposo sotto 3-10), ma nella ripresa è monologo Rovigo che scappa via e si impone 13-33.

SERIE A ELITE RUGBY – RISULTATI II GIORNATA

Biella v Viadana 35-42

Valorugby Emilia v Rangers Vicenza 47-0

Mogliano Veneto v Rovigo 13-33

Lyons Piacenza v Fiamme Oro Rugby

Petrarca Padova v Colorno

SERIE A ELITE RUGBY – CLASSIFICA

Valorugby Emilia 10, Viadana 10, Rovigo 10, Fiamme Oro Rugby 5, Petrarca Padova 5, Biella 3, Rangers Vicenza 1, Mogliano Veneto 0, Colorno 0, Lyons Piacenza 0