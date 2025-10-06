Remco Evenepoel si lecca le ferite: “Se tutti avessero collaborato, saremmo rientrati. E’ frustrante”

Nella prova in linea della categoria uomini élite degli Europei 2025 di ciclismo su strada, andata in scena ieri sulle strade transalpine dei dipartimenti Drôme-Ardèche, il belga Remco Evenepoel si è dovuto accontentare della medaglia d’argento alle spalle dello sloveno Tadej Pogacar.

Ai microfoni di SpazioCiclismo il belga riconosce la superiorità dello sloveno: “Sono stato battuto di forza da un corridore che era più forte. Guardando i distacchi penso si veda che siamo abbastanza vicini, poi gli altri sono molto lontani. Tadej ha avuto un’altra giornata straordinaria, io stavo bene e ho provato a fare del mio meglio per batterlo, ma ha mostrato di nuovo perché è il più forte al mondo“.

Evenepoel, però, lamenta di aver ricevuto scarsa collaborazione nel gruppetto degli inseguitori: “È stato frustrante, perché se avessimo tutti collaborato per bene saremmo rientrati, ma alcuni avevano l’ordine di non collaborare e bisogna accettarlo, in quanto è una tattica di gara. Ma è un peccato, perché penso che in quel momento, in quattro, saremmo potuti rientrare, specialmente con il vento contrario che c’era. Sarei forse dovuto partire prima per staccarli, ma alla fine non ho rimpianti. Dopo la corsa è sempre facile parlare, ho fatto il meglio e alla fine è arrivato di nuovo un secondo posto“.

La tattica di gara del Belgio decisa a tavolino prima del via è stata rispettata in pieno: “Abbiamo provato a fare la corsa dura, era quel che volevamo, abbiamo fatto tutti quel che avevamo pianificato. Non eravamo mai sulla difensiva, almeno finché Tadej non ha attaccato. Sono felice di quel che abbiamo fatto, tutti hanno collaborato bene e alla fine torniamo a casa con un altro argento. Che è una cosa buona, ma ovviamente non quello che volevamo. Ma dobbiamo accettarlo e guardare avanti“.