CiclismoStrada
Quando le ultime gare stagionali di ciclismo? Lombardia e appuntamenti da non perdere: si chiude in Veneto
La stagione del grande ciclismo si avvia verso la sua naturale conclusione, ma le prossime due settimane saranno particolarmente intense e il calendario prevede una serie di gare di primaria importanza, da seguire con grande attenzione prima del stop invernale. L’evento di riferimento è in programma sabato 11 ottobre: il Giro di Lombardia, ultima Classica Monumento di questa annata agonistica, si preannuncia particolarmente interessante con la presenza di diversi big internazionali.
A fare da antipasto alla classica delle foglie morte ci saranno tre corse di rilievo del panorama italiano: la Coppa Bernocchi (6 ottobre), la Tre Valli Varesine (7 ottobre) e il Gran Piemonte (9 ottobre). Proprio il giorno dell’appuntamento in terra piemontese inizierà il Tour of Taihu Lake, corsa a tappe di livello Pro che terrà compagnia in Cina e che si protrarrà fino a domenica 12 ottobre, il giorno della sempre affascinante Parigi-Tours.
La corsa in Francia chiudeva la stagione da tradizione, ma da qualche anno non è più così: l’attività agonistica continuerà anche nella terza settimana di ottobre. Doppio appuntamento in Italia con il Giro del Veneto (15 ottobre) e la Veneto Classic (19 ottobre), il Tour of Guangxi in Cina (dal 14 al 19 ottobre, ultimo evento World Tour di questa annata agonistica) e la Crono delle Nazioni in Francia il 19 ottobre, giorno in cui è prevista anche la Japan Cup.
CALENDARIO PROSSIME GARE CICLISMO
6 ottobre Coppa Bernocchi
7 ottobre Tre Valli Varesine
9 ottobre Gran Piemonte
9-12 ottobre Tour of Taihu Lake
11 ottobre Giro di Lombardia
12 ottobre Parigi-Tours
14-19 ottobre Tour of Guangxi
15 ottobre Giro del Veneto
19 ottobre Veneto Classic
19 ottobre Japan Cup
19 ottobre Crono delle Nazioni