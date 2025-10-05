Quando le ultime gare stagionali di ciclismo? Lombardia e appuntamenti da non perdere: si chiude in Veneto

La stagione del grande ciclismo si avvia verso la sua naturale conclusione, ma le prossime due settimane saranno particolarmente intense e il calendario prevede una serie di gare di primaria importanza, da seguire con grande attenzione prima del stop invernale. L’evento di riferimento è in programma sabato 11 ottobre: il Giro di Lombardia, ultima Classica Monumento di questa annata agonistica, si preannuncia particolarmente interessante con la presenza di diversi big internazionali.

A fare da antipasto alla classica delle foglie morte ci saranno tre corse di rilievo del panorama italiano: la Coppa Bernocchi (6 ottobre), la Tre Valli Varesine (7 ottobre) e il Gran Piemonte (9 ottobre). Proprio il giorno dell’appuntamento in terra piemontese inizierà il Tour of Taihu Lake, corsa a tappe di livello Pro che terrà compagnia in Cina e che si protrarrà fino a domenica 12 ottobre, il giorno della sempre affascinante Parigi-Tours.

La corsa in Francia chiudeva la stagione da tradizione, ma da qualche anno non è più così: l’attività agonistica continuerà anche nella terza settimana di ottobre. Doppio appuntamento in Italia con il Giro del Veneto (15 ottobre) e la Veneto Classic (19 ottobre), il Tour of Guangxi in Cina (dal 14 al 19 ottobre, ultimo evento World Tour di questa annata agonistica) e la Crono delle Nazioni in Francia il 19 ottobre, giorno in cui è prevista anche la Japan Cup.

CALENDARIO PROSSIME GARE CICLISMO

6 ottobre Coppa Bernocchi

7 ottobre Tre Valli Varesine

9 ottobre Gran Piemonte

9-12 ottobre Tour of Taihu Lake

11 ottobre Giro di Lombardia

12 ottobre Parigi-Tours

14-19 ottobre Tour of Guangxi

15 ottobre Giro del Veneto

19 ottobre Veneto Classic

19 ottobre Japan Cup

19 ottobre Crono delle Nazioni