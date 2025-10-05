Medagliere Europei ciclismo 2025: trionfa il Belgio, Italia davanti alla Slovenia di Pogacar

Si è conclusa l’edizione degli Europei di ciclismo 2025 su strada che si sono tenuti in Francia. La Nazionale italiana ha concluso con sei podi all’attivo, il numero più alto di tutte le compagini, eguagliando quanto fatto dal Paese leader, il Belgio, in vetta per titoli vinti (3).

La compagine tricolore ha messo a referto 1 oro, 4 argenti e 1 bronzo, con la significativa affermazione di Federica Venturelli nella cronometro U23 a impreziosire il percorso della squadra nostrana. Oltre a questo riscontri, sono arrivate le quattro piazze d’onore di Filippo Ganna (Cronometro Élite), del Team Mixed Relay Élite, di Eleonora Ciabocco (Prova in linea U23) e di Roberto Capello (Prova in linea Junior). Il bronzo è stato conquistato da Chantal Pegolo (Prova in linea Junior).

Riscontri che hanno permesso all’Italia di chiudere al quarto posto nel medagliere, preceduta da Belgio, Spagna e Paesi Bassi e davanti a padroni di casa francesi, nonché alla Slovenia del fuoriclasse Tadej Pogacar, a segno quest’oggi nella corsa in linea dedicata agli atleti “Elite”.

MEDAGLIERE EUROPEI CICLISMO 2025