Quanti punti può guadagnare Sinner a Shanghai? Gli scenari turni per turni e i possibili distacchi da Alcaraz

Jannik Sinner ha superato con disinvoltura il secondo turno del Masters 1000 di Shanghai, sconfiggendo il tedesco Daniel Altmaier in occasione del debutto sul cemento della località cinese. Il fuoriclasse altoatesino, reduce dal trionfo al torneo ATP 500 di Pechino, punta a difendere il titolo conquistato lo scorso anno e a onorare la cambiale di 1.000 punti, di fondamentale importanza per provare a tornare numero 1 del mondo nelle prossime settimane.

Se il 24enne dovesse riuscire ad alzare al cielo il trofeo in terra asiatica e poi a dettare legge anche nel torneo ATP 500 di Vienna, allora riuscirebbe a scavalcare lo spagnolo Carlos Alcaraz dalla vetta del ranking ATP (l’iberico non gioca a Shanghai e dovrebbe disputare tornei ufficiali prima del Masters 1000 di Parigi). Grazie all’affermazione odierna, l’azzurro si è issato a quota 10.000 punti e può proseguire nel proprio inseguimento.

Quali saranno i prossimi step? Scopriamo lo scenario turno per turno. Se dovesse battere l’olandese Tallon Griekspoor volerebbe a quota 10.050 punti. Agli ottavi di finale incrocerebbe o il monegasco Vacherot o il ceco Machac, in caso di vittoria si proietterebbe a 10.150 punti. Successivamente potrebbe trovarsi di fronte lo statunitense Taylor Fritz o il danese Holger Rune, un approdo in finale gli permetterebbe di andare a quota 10.350 punti.

All’orizzonte ci potrebbe essere il serbo Novak Djokovic, l’eventuale qualificazione all’atto conclusivo gli garantirebbe un bottino di 650 punti e dunque gli permetterebbe di issarsi a 10.600 punti. Il successo nel torneo vale 1.000 punti, la cambiale sarebbe onorata e tornerebbe a 10.950 punti, a 390 lunghezze da Alcaraz.

PUNTI ATP SINNER TURNO PER TURNO A SHANGHAI

Con il terzo turno: 10.000 punti.

Con gli eventuali ottavi di finale: 10.050 punti.

Con gli eventuali quarti di finale: 10.150 punti.

Con l’eventuale semifinale: 10.350 punti.

Con l’eventuale finale: 10.600 punti.

Con l’eventuale vittoria: 10.950 punti.

DISTACCO SINNER-ALCARAZ TURNO PER TURNO

Con il terzo turno: 1.340 punti.

Con gli eventuali ottavi: 1.290 punti.

Con gli eventuali quarti: 1.190 punti.

Con l’eventuale semifinale: 990 punti.

Con l’eventuale finale: 740 punti.

Con l’eventuale vittoria: 390 punti.