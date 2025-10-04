Sinner ritrova Griekspoor a Shanghai. 2 set persi in passato, ultimo confronto in Davis

Jannik Sinner sarà protagonista domani nel terzo turno del Masters1000 di Shanghai. Sul cemento cinese, il n.2 del mondo si è imposto contro il tedesco Daniel Altmaier con lo score di 6-3 6-3. Nonostante il poco tempo a disposizione per adattarsi alle diverse condizioni dei campi e di gioco, rispetto a Pechino, l’azzurro ha trovato il modo per far sua la partita.

Domani ci sarà il confronto complicato contro l’olandese Tallon Griekspoor, che ieri si è imposto contro l’americano Jenson Brooksby, potendo sfruttare anche un giorno di riposo in più rispetto a Jannik. Vedremo se e quanto questo fattore farà la differenza, tenuto conto dell’alto tasso d’umidità associato alle alte temperature.

Se si considerano i precedenti, Jannik è avanti 6-0. Sei vittorie in altrettanti match, di cui l’ultima piuttosto significativa. Si parla della finale di Coppa Davis a Malaga dell’anno scorso, dove con lo score di 7-6 (2) 6-2 l’altoatesino piegò la resistenza dell’oranje, regalando al Bel Paese la seconda Insalatiera consecutiva.

Sei incontri nei quali in due sole circostanze Sinner ha ceduto un set, ovvero nel torneo di Halle e di Miami dell’anno passato, vincendo sempre in rimonta. Da questo punto di vista, l’unico riferimento che si può fare come similitudine di superficie è proprio con l’evento in Florida, perché si parla di cemento outdoor e anche in quella situazione l’umidità era rilevante.

Dovrà fare attenzione il n.2 ATP, avendo ben chiaro quali siano le caratteristiche del suo avversario. Un tennista in grado di toccare picchi di gioco molto alti, ma non di gestirli nei momenti più importanti.

PRECEDENTI SINNER-GRIEKSPOOR