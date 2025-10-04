Dove vedere in tv Sinner-Griekspoor, ATP Shanghai 2025: orario, programma, streaming. Si torna subito in campo

Jannik Sinner, dopo aver archiviato la pratica Daniel Altmaier, tornerà in campo già domani per affrontare Tallon Griekspoor nei sedicesimi di finale del Masters 1000 di Shanghai 2025. Back-to-back dunque per il numero 2 al mondo, che non avrà a disposizione una giornata di riposo dopo aver cominciato il suo torneo con un giorno di ritardo in seguito alla vittoria di mercoledì nella finale dell’ATP 500 di Pechino.

In assenza di Carlos Alcaraz, il 24enne altoatesino va considerato il grande favorito per il titolo a Shanghai con la possibilità di avvicinarsi nella Race e nel ranking mondiale al rivale spagnolo verso un finale di stagione in cui proverà a riprendersi la leadership della graduatoria ATP. I precedenti sorridono a Sinner, che ha sempre battuto l’olandese n.31 al mondo nei sei scontri diretti ufficiali andati in scena tra Coppa Davis e circuito maggiore.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Griekspoor, valevole come terzo turno del Masters 1000 di Shanghai. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SINNER-GRIEKSPOOR SHANGHAI 2025

Domenica 5 ottobre

Stadium Court – Inizio alle ore 6.30 italiane

U. Humbert vs H. Rune

A seguire

T. Fritz vs G. Mpetshi Perricard

A seguire, ma non prima delle 12.30

N. Djokovic vs Y. Hanfmann

A seguire

Jannik Sinner vs Tallon Griekspoor

PROGRAMMA SINNER-GRIEKSPOOR SHANGHAI 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.