Perché Jannik Sinner salta la Coppa Davis: cambia la preparazione verso gli Australian Open, possibile un torneo a inizio gennaio

Jannik Sinner non ha dato la propria disponibilità a giocare le Finals di Coppa Davis con l’Italia: la sua stagione agonistica, dunque, al più tardi si chiuderà domenica 16 novembre, giorno dell’ultimo atto delle ATP Finals, con l’azzurro che avrà una settimana in più di tempo per programmare la stagione 2026.

Negli scorsi anni l’azzurro avevainiziato più tardi la preparazione per la stagione successiva proprio per partecipare alla Coppa Davis, ma quest’anno, avendo declinato l’impegno di Bologna, potrà preparare più a lungo la nuova stagione e giocare, invece di incontri di esibizione, un torneo ATP prima degli Australian Open.

Il 2 gennaio 2026 inizierà, tra Perth e Sydney la United Cup, poi sarà la volta degli ATP 250: il 5 scatteranno i tornei di Hong Kong e Brisbane, mentre il 12 sarà la volta di Adelaide ed Auckland. Il 18 gennaio sarà la volta degli Australian Open, che dunque inizieranno una settimana dopo rispetto al 2025.

Questa settimana in più a disposizione, unita ai 7 giorni in più che Sinner si è concesso a novembre, sembrano indicare che l’azzurro possa scegliere uno dei 250 in preparazione al primo Slam della prossima stagione, oppure la presenza alla United Cup, per la quale non è stata ancora annunciata la formazione dell’Italia.