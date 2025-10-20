Coppa Davis 2025, i convocati dell’Austria: scopriamo gli avversari dell’Italia

L’Italia sogna uno storico tris in Coppa Davis. Dopo i trionfi del 2023 e 2024, la squadra capitanata da Filippo Volandri va a caccia del terzo titolo consecutivo, sfruttando anche la possibilità di giocare in casa a Bologna. L’avversaria degli azzurri al primo turno sarà l’Austria, che un po’ a sorpresa è riuscita a raggiungere addirittura la Final Eight, battendo prima per 4-0 la Finlandia e poi per 3-2 l’Ungheria a Debrecen.

Il protagonista indiscusso del trionfo in terra magiara è stato Jurij Rodionov, capace di battere nei due singolari disputati prima Fabian Marozsan e poi Marton Fucsovics nel quinto e decisivo match. In mezzo anche il capolavoro di Lukas Neumayer nella prima giornata, con la pazzesca vittoria dopo oltre tre per 9-7 al tie-break del terzo set sempre contro Fucsovics.

Rispetto alla sfida con l’Ungheria, l’Austria potrà contare anche su Filip Misolic, numero 95 del mondo ed unico giocatore austriaco presente nella Top-100 del ranking. Gli altri convocati saranno ovviamente Jurij Rodionov e Lukas Neumayer e ci sarà anche la coppia di doppio composta da Lucas Miedler (n°29 del ranking) ed Alexander Erler (n°38).

Una buona squadra, ma ovviamente un’avversaria che non deve incutere timore all’Italia, anche nell’eventualità di un’assenza di Jannik Sinner, visto che comunque qualsiasi singolarista azzurro è decisamente più forte del rivale austriaco e anche in doppio l’Italia parte nettamente in vantaggio.