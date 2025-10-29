Pallanuoto, il Brescia cede in casa ai campioni in carica del Ferencvaros in Champions League

L’AN Brescia nella seconda giornata del Girone C della Champions League 2025-2026 di pallanuoto maschile cede il passo ai campioni in carica magiari del Ferencvaros, che passano in casa dei lombardi per 17-21 e si portano da soli in vetta alla classifica a punteggio pieno, mentre la compagine italiana viene agganciata in seconda posizione a quota 3 dai romeni dell’Oradea, vittoriosi per 14-7 contro i montenegrini del Primorac Kotor.

Nel primo quarto avvio da incubo per i lombardi, che dopo poco più di 5′ sono sotto 0-5, prima che un accenno di reazione porti lo score sul 2-5. Nella seconda frazione i padroni di casa vanno a -2 sul 3-5, ma pronta arriva la risposta ospite, con i magiari che tornano a +4 sul 3-7 e poi sul 4-8, sul 5-9 e sul 6-10. Il Brescia riesce ad accorciare ancora una volta e si arriva a metà gara sul 7-10.

Nel terzo periodo gol a valanga: il Brescia torna ancora a -2 sul 9-11, sul 10-12, sull’11-13 e sul 12-14, poi gli ungheresi allungano e tornano a +4 sul 12-16, arrivando all’ultimo intervallo sul 13-17. Nel quarto tempo il Ferencvaros riesce a tornare anche sul +5 sul 13-18 e sul 14-19, prima che l’ultimo tentativo di rientro del Brescia valga ancora il -3 sul 16-19 e sul 17-20. I magiari mettono il punto esclamativo sul match griffando la rete del definitivo 17-21.