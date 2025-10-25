Pallanuoto: Rapallo e SIS Roma partono con una vittoria in Champions League, Ekipe Orizzonte sconfitta ai rigori

Si è aperta oggi la fase a gironi della Champions League di pallanuoto femminile. Tre le squadre italiane impegnate: tutte con grandi ambizioni (obiettivo uno dei primi due posti del raggruppamento).

Nel big match a Catania L’Ekipe Orizzonte esce sconfitta nel Girone B, quello tutto catalano, con il Sabadell: partita emozionante che ha visto le padrone di casa abili a riportarsi sotto nel quarto conclusivo, centrando il pareggio nei tempi regolamentari, ma gli errori di Halligan e Tabani sono valsi la sconfitta per 14-12 ai rigori.

Vince e anche nettamente a Berlino il Rapallo nel Gruppo C: una vera e propria passeggiata per le liguri in casa dello Spandau, risultato finale di 20-9 con Sofia Giustini top scorer a quota quattro, tre per Galardi e Bianconi.

Successo anche per la SIS Roma: in terra capitolina battute per 12-10 le neerlandesi del De Zaan. Prestazione monstre da parte di Elizaveta Zaplatina: addirittura sei reti per la russa, tre delle quali assolutamente decisive nel periodo conclusivo.