Pallanuoto, vincono le tre big della Serie A1. De Akker e Quinto corsare, ok Trieste

Si conferma in vetta alla classifica della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto il terzetto composto da Pro Recco, Brescia e Savona, che infilano la quinta vittoria consecutiva: i campioni d’Italia regolano per 22-8 il Posillipo, stesso scarto per i lombardi, che superano per 21-7 la Florentia, infine l’altra compagine ligure passa per 11-20 in casa dell’Olympic Roma.

Il terzetto è ormai in fuga: sale al quarto posto a quota 9, infatti, Trieste, che batte nello scontro diretto e scavalca il Telimar, sconfitto per 22-13. Settima posizione solitaria a quota 7 per il Quinto, che passa di misura in casa del Salerno per 12-13, identico punteggio con cui il De Akker Team è corsaro contro la Canottieri Napoli.

SERIE A1 PALLANUOTO 2025-2026

Risultati e programma 5a giornata

Venerdì 24 ottobre 2025

18:30 ROMA VIS NOVA PALLANUOTO – C.C. ORTIGIA 1928 16-14

Sabato 25 ottobre 2025

14:30 AC GROUP CANOTTIERI NAPOLI – DE AKKER TEAM 12-13

15:00 TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA – BANCO BPM R.N. SAVONA 11-20

15:30 PALLANUOTO TRIESTE – TELIMAR 22-13

18:00 R.N. NUOTO SALERNO – IREN GENOVA QUINTO 12-13

18:30 AN BRESCIA TEAM – R.N. FLORENTIA 21-7

18:30 PRO RECCO WATERPOLO – RANIERI IMPIANTISTICA C.N. POSILLIPO 22-8

Classifica dopo la 5a giornata

1 BANCO BPM R.N. SAVONA 15

2 PRO RECCO WATERPOLO 15

3 AN BRESCIA TEAM 15

4 PALLANUOTO TRIESTE 9

5 TELIMAR 8

6 ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 8

7 IREN GENOVA QUINTO 7

8 RANIERI IMPIANTISTICA C.N. POSILLIPO 6

9 TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA 6

10 DE AKKER TEAM 5

11 R.N. NUOTO SALERNO 4

12 C.C. ORTIGIA 1928 4

13 AC GROUP CANOTTIERI NAPOLI 3

14 R.N. FLORENTIA 0