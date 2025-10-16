NASCAR, una sola regola questo weekend: “Sopravvivere a Talladega”

‘Stare lontano dai problemi’ a Talladega è storicamente impossibile, soprattutto la gara di disputa nell’importantissimo Round of 8. La NASCAR Cup Series si prepara per vivere una giornata potenzialmente decisiva, una competizione da non perdere che precederà di una sola settimana l’Elimination Race di Martinsville.

Per la prima volta la seconda corsa dell’anno in Alabama si terrà nel Round of 8 e non nel Round of 12 come accaduto in passato. Non sono mancate le polemiche per questa modifica, una critica lecita visto che la ‘YellaWood 500’ può davvero ribaltare la graduatoria provvisoria.

L’ovale di Lincoln è il più lungo ed imponente della stagione battendo quindi anche il Daytona International Speedway. Ogni gara che si svolge nella pista di proprietà della NASCAR è letteralmente imprevedibile, un weekend in cui tutti hanno concretamente la chance di imporsi sulla concorrenza.

Ryan Blaney (2019, 2023), Joey Logano (2015–2016), Brad Keselowski (2014, 2017), Chase Elliott (2022), Bubba Wallace (2021), Denny Hamlin (2020) e Ricky Stenhouse Jr (2024) hanno vinto negli ultimi anni la seconda delle due prove indette all’anno a ‘Dega’.

Attualmente sono a rischio eliminazione dopo la tappa di settimana scorsa a Las Vegas William Byron, Chase Elliott, Joey Logano e Ryan Blaney. Chi potrà stare tranquillo e quindi ‘lontano dai guai’ è Denny Hamlin, automaticamente certo di avere un posto nella finale di Phoenix grazie all’acuto di settimana scorsa nello Stato del Nevada.

CLASSIFICA AGGIORNATA NASCAR PLAYOFFS (Pre Talladega – Round of 8)

#11-Denny Hamlin – ammesso al Championship 4 vincendo a Las Vegas

#5-Kyle Larson +35

#20-Christopher Bell +20

#19-Chase Briscoe +15

Virtualmente eliminati

#24-William Byron -15

#9-Chase Elliott -23

#22-Joey Logano -24

#12-Ryan Blaney -31