NASCAR, Hamlin vince a Las Vegas e vola in finale

Denny Hamlin vince a Las Vegas ed è ufficialmente il primo dei quattro piloti che tra meno di un mese si contenderà il titolo della NASCAR Cup Series a Phoenix. Il #11 di Toyota svetta di forza nella tappa inaugurale del Round of 8 abbattendeo la concorrenza di Hendrick Motorsports.

William Byron ha ottentuto davanti al compagno di squadra Kyle Larson la prima Stage. Le due Chevrolet Camaro di Hendrick Motorsports, la #24 e la #5, si sono imposte sulla Toyota Camry #11 Joe Gibbs Racing di Denny Hamilin. La sopresa però è stata data dalla prematura uscita di scena di Ryan Blaney.

Il campione in carica ha infatti dovuto ritirarsi a nove giri dalla fine della Stage 1, tradito dal cedimento di uno pneumatico. Il #12 di Penske è finito violentemente contro le barriere, il ritiro è stato automatico per il portacolori del ‘Capitano’.

Dopo la Stage 2 vinta da Larson, Byron ha dovuto arrenders in uno spettacolare incidente in curva 4. La Chevy ha colpito la Camaro di Ty Dillon, fortuntamente non ci sono state consequenze per i due protagonsti coinvolti.

Il controllo dell’evento non è passato nelle mani di Larson, ma di Toyota che ha saputo chiudere i conti. Hamlin ha azzerato ogni assalto da parte del teammate Chase Brisoe #19, il veterano #11 di Joe Gibbs Racing è riuscito ad ottenere il primo pass per il Championship 4 con due corse d’anticipo.

Hamlin ha battuto di 1 secondo e mezzo Larson, Christopher Bell (Joe Gibbs Racing Toyota #20), Briscoe e Tyer Reddick, escluso dai Playoffs settimana scorsa insieme a Bubba Wallace (23XI Racing Chevrolet). Ottimo sesto posto invece per la Ford Penske #22 di Joey Logano, virtualmente out dalla finale di Phoenix.

Tutti gli equilibri possono però cambiare settimana prossima: appuntamento nel’imprevedibile Talladega in Alabama.

CLASSIFICA NASCAR LAS VEGAS

11 RUN Denny Hamlin (P) Tyt 267 30.458 177.293 29.610 182.371 6

5 RUN Kyle Larson (P) Chv 267 1.533 1.533 30.587 176.546 29.408 183.624 7

20 RUN Christopher Bell (P) Tyt 267 2.294 0.761 30.723 175.764 29.477 183.194 7

19 RUN Chase Briscoe (P) Tyt 267 2.381 0.087 30.965 174.39 29.394 183.711 7

45 RUN Tyler Reddick Tyt 267 2.846 0.465 30.723 175.764 29.437 183.443 7

22 RUN Joey Logano (P) Frd 267 4.258 1.412 30.715 175.81 29.579 182.562 7

48 RUN Alex Bowman Chv 267 4.456 0.198 30.518 176.945 29.713 181.739 7

8 RUN Kyle Busch Chv 267 5.032 0.576 30.718 175.793 29.798 181.22 7

60 RUN Ryan Preece Frd 267 5.085 0.053 30.700 175.896 29.943 180.343 8

6 RUN Brad Keselowski Frd 267 5.571 0.486 30.741 175.661 29.916 180.505 8

2 RUN Austin Cindric Frd 267 5.679 0.108 30.795 175.353 30.011 179.934 7

17 RUN Chris Buescher Frd 267 6.043 0.364 30.614 176.39 29.960 180.24 7

4 RUN Noah Gragson Frd 267 7.844 1.801 30.794 175.359 30.064 179.617 8

47 RUN Ricky Stenhouse Jr. Chv 267 8.145 0.301 30.927 174.605 30.143 179.146 8

43 RUN Erik Jones Tyt 267 8.533 0.388 30.834 175.131 30.107 179.36 8

71 RUN Michael McDowell Chv 267 9.097 0.564 31.002 174.182 30.097 179.42 8

35 RUN Riley Herbst Tyt 267 9.717 0.620 30.899 174.763 30.267 178.412 7

9 RUN Chase Elliott (P) Chv 267 9.889 0.172 30.924 174.622 2