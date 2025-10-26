MotoGP, Pedro Acosta: “Dobbiamo essere contenti, devo fare due belle gare per finire l’anno”

Si è concluso con la vittoria di Alex Marquez il Gran Premio di Malesia 2025, ventesimo appuntamento del Motomondiale. Dopo il secondo posto della Sprint, lo spagnolo ha sorpassato nei primi giri Bagnaia ed ha poi costruito il suo gap sugli avversari fino al traguardo. Terza vittoria in top class per il pilota del Team Gresini e sedicesimo podio nella classe regina.

Seconda posizione per Pedro Acosta (+2.676) abile a sorpassare Bagnaia per raggiungere il secondo podio consecutivo dopo il terzo posto nella Sprint di ieri. Chiude in terza piazza la Honda di Joan Mir (+8.048). Francesco Bagnaia si è dovuto ritirare per una foratura alla gomma posteriore destra mentre occupava proprio la terza posizione davanti allo spagnolo.

Ai microfoni di Sky Sport, nel post-gara, Pedro Acosta ha dichiarato: “Sono andato meglio di ieri. Abbiamo provato qualcosa nel warm-up sul traction control. Andiamo male come sempre e per questo ho detto al mio team di provare qualcosa di diverso. È stata una mia responsabilità, ho usato meno traction del previsto. Ho fatto comunque una bella gestione. Dobbiamo essere contenti”.

“Ho cercato di usarlo quando volevo sorpassare Pecco ma non ci sono riuscito. Per quello ho pensato che era meglio perdere un po’ di temperatura alla gomma. Devo fare due belle gare prima di finire l’anno. Arrivare terzo è difficile, Pecco e Bezzecchi sono più forti. Non penso a vincere una gara”, ha poi concluso l’iberico.