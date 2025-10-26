Dove la prossima gara di MotoGP? GP Portogallo 2025: programma, orari, tv

La MotoGP si prende una settimana di respiro dopo aver corso in quattro degli ultimi cinque weekend. In questo modo, sarà possibile effettuare ritorno in Europa per prepararsi al gran finale della stagione, da disputarsi nella penisola iberica. L’azione riprenderà dal 7 al 9 novembre, quando il Motomondiale vivrà il Gran Premio di Portogallo.

L’autodromo di Portimao ha avuto l’opportunità di entrare in calendario “grazie” alla pandemia del 2020, facendosi subito apprezzare per il suo lay-out vario e per i suoi spettacolari saliscendi. Apprezzato dai piloti e dagli spettatori, viene considerato una sorta di “piccolo Mugello”, in quanto ricorda sotto molti aspetti lo spettacolare autodromo edificato in Toscana.

Nel 2024 si corse a marzo e non in autunno. La Sprint venne vinta da Maverick Viñales (Aprilia), davanti a Marc Marquez e Jorge Martin. Quest’ultimo si impose, viceversa, nel Gran Premio, precedendo Enea Bastianini e Pedro Acosta. Cosa succederà in questo 2025? Per scoprirlo, basterà seguire l’evento in TV. Come?

MOTOGP – PROGRAMMA GP PORTOGALLO 2025

VENERDÌ 7 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 09:30-09:45, MotoE, Pre-Qualifiche (I)

Ore 10:00-10:35, Moto3, Prove libere (I)

Ore 10:50-11:30, Moto2, Prove libere (I)

Ore 11:45-12:30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 13:35-13:50, MotoE, Pre-Qualifiche (II)

Ore 14:15-14:50, Moto3, Pre-Qualifiche

Ore 15:05-15:45, Moto2, Pre-Qualifiche

Ore 16:00-17:00, MotoGP, Pre-Qualifiche

Ore 18:00-18:10, MotoE, Qualifiche – Q1

Ore 18:20-18:30, MotoE, Qualifiche – Q2

SABATO 8 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 09:40-10:10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 10:25-10:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 11:10-11:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 11:50-12:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 12:15-12:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 13:15, MotoE, GARA-1

Ore 13:50-14:05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 14:15-14:30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 14:45-15:00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 15:10-15:25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 16:00, MotoGP, SPRINT

Ore 17:10, MotoE, GARA-2

DOMENICA 9 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 10:40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 13:15, GARA MOTO2

Ore 14:00, GRAN PREMIO MOTOGP

Ore 15:30, GARA MOTO3

MOTOGP – PALINSESTO GP PORTOGALLO 2025 IN TV

TV IN CHIARO – Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la Sprint del sabato. Il Gran Premio della domenica sarà altresì proposto in chiaro. L’appuntamento è infatti l’ultimo per i quali, in questo 2025, è stata decisa la trasmissione gratis in diretta.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà in diretta ogni turno del Gran Premio di Portogallo. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento di Portimao potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Portogallo, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.