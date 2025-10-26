GP MalesiaMotoGP
Ordine d’arrivo MotoGP, GP Malesia 2025: trionfa Alex Marquez. Bagnaia tradito dalla Ducati: si ritira
Il Motomondiale 2025 ha visto concludersi domenica 26 ottobre il fine settimana del GP della Malesia, con la consueta gara lunga, che si è disputata sulla distanza dei 20 giri del circuito di Sepang, valida per la ventesima tappa del calendario di MotoGP.
Vittoria dello spagnolo Alex Marquez, che precede i connazionali Pedro Acosta e Joan Mir. Seguono Franco Morbidelli, il francese Fabio Quartararo, Fabio Di Giannantonio, Enea Bastianini, Luca Marini, il sudafricano Brad Binder ed il nipponico Ai Ogura.
A punti anche Marco Bezzecchi, il transalpino Johann Zarco, lo spagnolo Ale Rins, l’australiano Jack Miller ed il thailandese Somkiat Chantra. Costretto al ritiro, invece, Francesco Bagnaia, che cede il terzo posto nella generale a Marco Bezzecchi.
ORDINE D’ARRIVO GARA GP MALESIA 2025 MOTOGP
1 A. Marquez 40’09.249
2 P. Acosta +2.676
3 J. Mir +8.048
4 F. Morbidelli +8.580
5 F. Quartararo +11.556
6 F. Di Giannantonio +13.060
7 E. Bastianini +15.299
8 L. Marini +18.738
9 B. Binder +18.932
10 A. Ogura +19.256
11 M. Bezzecchi +19.824
12 J. Zarco +22.234
13 A. Rins +23.509
14 J. Miller +25.201
15 S. Chantra +34.110
16 L. Savadori +36.115
17 M. Pirro +43.914
18 A. Fernandez +47.060
19 M. Oliveira +1’17.942
RIT F. Bagnaia ritiro
RIT F. Aldeguer ritiro
RIT R. Fernandez ritiro
RIT P. Espargarò ritiro