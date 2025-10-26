Seguici su
LEGGI OA SPORT e AZZURRA SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

GP MalesiaMotoGP

Ordine d’arrivo MotoGP, GP Malesia 2025: trionfa Alex Marquez. Bagnaia tradito dalla Ducati: si ritira

Pubblicato

1 minuto fa

il

Per approfondire:
Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi
Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi / IPA Sport

Il Motomondiale 2025 ha visto concludersi domenica 26 ottobre il fine settimana del GP della Malesia, con la consueta gara lunga, che si è disputata sulla distanza dei 20 giri del circuito di Sepang, valida per la ventesima tappa del calendario di MotoGP.

Vittoria dello spagnolo Alex Marquez, che precede i connazionali Pedro Acosta e Joan Mir. Seguono Franco Morbidelli, il francese Fabio Quartararo, Fabio Di Giannantonio, Enea Bastianini, Luca Marini, il sudafricano Brad Binder ed il nipponico Ai Ogura.

A punti anche Marco Bezzecchi, il transalpino Johann Zarco, lo spagnolo Ale Rins, l’australiano Jack Miller ed il thailandese Somkiat Chantra. Costretto al ritiro, invece, Francesco Bagnaia, che cede il terzo posto nella generale a Marco Bezzecchi.

ORDINE D’ARRIVO GARA GP MALESIA 2025 MOTOGP

1 A. Marquez 40’09.249

2 P. Acosta +2.676

3 J. Mir +8.048

4 F. Morbidelli +8.580

5 F. Quartararo +11.556

6 F. Di Giannantonio +13.060

7 E. Bastianini +15.299

8 L. Marini +18.738

9 B. Binder +18.932

10 A. Ogura +19.256

11 M. Bezzecchi +19.824

12 J. Zarco +22.234

13 A. Rins +23.509

14 J. Miller +25.201

15 S. Chantra +34.110

16 L. Savadori +36.115

17 M. Pirro +43.914

18 A. Fernandez +47.060

19 M. Oliveira +1’17.942

RIT F. Bagnaia ritiro

RIT F. Aldeguer ritiro

RIT R. Fernandez ritiro

RIT P. Espargarò ritiro

Argomenti correlati:
Pubblicità