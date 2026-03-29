MotoGP, Pedro Acosta: “Un podio importante. KTM sta lavorando sulla velocità”

Pedro Acosta è soddisfatto dopo aver concluso al terzo posto il Gran Premio degli Stati Uniti, terzo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sullo splendido scenario del tracciato denominato COTA – Circuit of the Americas di Austin (Texas) il pilota spagnolo ha fatto oggettivamente il proprio massimo, ovvero centrando un podio prezioso preceduto solo dalle formidabili Aprilia di questo avvio di campionato.

La vittoria nella gara odierna è andata a Marco Bezzecchi che ha chiuso con 2.0 su Jorge Martin, mentre completa il podio Pedro Acosta a 4.4. Quarto Fabio Di Giannantonio a 6.9, quinto Marc Marquez a 8.1, mentre è sesto Enea Bastianini a 8.2. Settima posizione per Alex Marquez a 11.2, quindi ottava per Raul Fernandez a 13.1, mentre è nono Luca Marini a 14.4 con Pecco Bagnaia che completa la top10 a 14.5.

Al termine della gara, il pilota del team Red Bull KTM ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “La gara è stata complicata ma mi ha portato un podio importante. Non è stato facile anche perché dopo la mia caduta di questa mattina la moto non poteva essere di nuovo perfetta al 100%. Ad ogni modo bene così. Ieri dopo la Sprint Race non ero contento di quanto fatto, oggi invece sì”.

Lo spagnolo prosegue nel suo racconto: “A livello di velocità ho sofferto meno del previsto. Il team ha lavorato tantissimo in questa direzione e ha trovato qualche contromossa per darmi modo di resistere nei confronti di Aprilia e Ducati. Anche a livello di gomma le cose sono andate meglio rispetto all’anno scorso. Le gestisco meglio. Enea Bastianini sesto? Per me è fondamentale avere un altro pilota collega di marchio ad alti livelli per capire meglio la nostra moto”.