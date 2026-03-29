TEXAS RANGER! Marco Bezzecchi implacabile ad Austin: primo dall’inizio alla fine! Marquez e Ducati in difficoltà

Pronto riscatto al COTA di Austin per Marco Bezzecchi, che si mette alle spalle l’inopinata caduta di ieri nella Sprint e vince con autorità il Gran Premio degli Stati Uniti, terza tappa del Mondiale MotoGP 2026. Il romagnolo dell’Aprilia si riprende la leadership del campionato, dopo averla ceduta per un solo giorno al compagno di squadra, portando a quota cinque la sua sequenza di successi consecutivi nelle gare domenicali (partendo dalle due di fine 2025) e conservando la sua imbattibilità stagionale nei GP.

Il nativo di Rimini ha preso il comando delle operazioni superando Pedro Acosta a metà del primo giro dopo un’ottima partenza dalla seconda fila, imponendo poi il suo passo e gestendo in maniera impeccabile la corsa sempre con un discreto margine di sicurezza sugli inseguitori fino alla bandiera a scacchi. Aprilia festeggia una nuova doppietta (come in Brasile) anche grazie ad un solido Jorge Martin, che si attesta al posto d’onore all’indomani dell’esaltante trionfo nella Sprint, ma la casa di Noale poteva addirittura fare tripletta sul tracciato texano senza un problema tecnico che ha messo fuori dai giochi Ai Ogura mentre stava risalendo il gruppo a velocità doppia.

Prestazione di alto profilo per Acosta, che ottiene il massimo arrivando terzo con la KTM davanti alle Ducati di Fabio Di Giannantonio e Marc Marquez, rispettivamente quarto e quinto al termine di due gare diametralmente opposte. Il romano del team VR46 è rimasto di fatto quasi sempre nella terra di nessuno, mentre il fuoriclasse catalano del team factory di Borgo Panigale ha pagato a caro prezzo il long lap penalty (da scontare per l’incidente della Sprint) e qualche sbavatura di troppo nelle battute iniziali non riuscendo a ricucire il gap con la zona podio. Buona conferma dopo l’exploit di ieri per Enea Bastianini, 6° in rimonta con la KTM Tech 3, mentre Francesco Bagnaia è stato vittima di un pesante calo delle gomme sprofondando progressivamente fino alla nona piazza.

Grazie alla vittoria odierna, Bezzecchi torna in vetta alla classifica generale con un vantaggio di 4 punti su Martin, 21 su Acosta, 31 su Di Giannantonio, ben 36 su Marc Marquez, 41 su Raul Fernandez, 44 su Ogura, 53 su Alex Marquez, 56 su Bagnaia, 58 su Marini e 59 su Bastianini.

CLASSIFICA GP USA MOTOGP 2026

1 25 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 40’50.653 161.9

2 20 89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 40’52.689 161.8 2.036

3 16 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 40’55.150 161.6 4.497

4 13 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 40’57.625 161.5 6.972

5 11 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 40’58.753 161.4 8.100

6 10 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 40’58.896 161.4 8.243

7 9 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 41’01.906 161.2 11.253

8 8 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 41’03.782 161.1 13.129

9 7 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 41’05.124 161.0 14.471

10 6 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 41’05.197 161.0 14.544

11 5 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 41’11.716 160.5 21.063

12 4 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 41’12.715 160.5 22.062

13 3 11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 41’12.854 160.5 22.201

14 2 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 41’15.024 160.3 24.371

15 1 7 Toprak RAZGATLIOGLU TUR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 41’16.202 160.3 25.549

16 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 41’16.962 160.2 26.309

17 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 41’17.789 160.1 27.136

18 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 41’29.354 159.4 38.701

Non classificati

5 Johann ZARCO FRA Castrol Honda LCR HONDA 38’51.967 153.1 2 laps

79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 31’23.220 158.0 5 laps

36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 10’16.273 161.0 15 laps