MotoGP in tv, GP Malesia 2025: orari 26 ottobre, streaming, programma Sky, differita TV8

Il Gran Premio della Malesia 2025, ventesimo appuntamento del Motomondiale è pronto a vivere la sua giornata conclusiva. Dopo il sabato dedicato alle qualifiche ed alla Sprint Race, sul circuito di Sepang le tre classi sono pronte ad affrontare l’ultimo capitolo del weekend asiatico. Domenica 26 ottobre andranno infatti in scena le tre gare, in programma tutte nella mattina italiana.

Il programma inizierà però nella notte, con il consueto appuntamento del warm-up della classe regina previsto alle ore 03.35 italiane. Si prosegue poi con la prima gara prevista, quella della Moto3 alle ore 05. Alle 06.15 toccherà invece alla Moto2 disputare la propria gara prima dell’ultimo appuntamento del weekend. Alle ore 08 sarà infatti il turno della MotoGP scendere in pista per la gara lunga che chiuderà il GP di Malesia 2025.

Come seguire gli eventi in tv e streaming? Per gli abbonati la diretta live di tutti gli eventi sarà assicurata da Sky, grazie ai canali Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201). TV8 trasmetterà invece in differita le tre gare delle classi, con la possibilità di visione anche in streaming su TV8.it. Per gli abbonati invece lo streaming sarà visibile su Sky Go e Now Tv. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutti gli eventi.

PROGRAMMA GP DI MALESIA 2025

Domenica 26 ottobre (orari italiani)

Ore 3.35, Warm-Up MotoGP – Diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208)

Ore 05.00, Moto3 Gara – Diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208). Differita su TV8 alle ore 11

Ore 06.15, Moto2 Gara – Diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208). Differita su TV8 alle ore 12.15

Ore 08.00, MotoGP Gara – Diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208). Differita su TV8 alle ore 14