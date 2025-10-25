MotoGP, Marco Bezzecchi: “Sapevo che avrei fatto fatica, difficile fare meglio di così”

È Francesco Bagnaia il vincitore della Sprint Race del Gran Premio di Malesia 2025, ventesimo appuntamento del Motomondiale. Dopo la vittoria a Motegi, il centauro italiano torna al successo al termine di una gara perfetta, condotta in testa dall’inizio alla fine. L’azzurro si riprende così la terza posizione del Mondiale per un punto su Bezzecchi.

Seconda posizione per Alex Marquez (+2.259) che blinda il secondo posto della classifica piloti dietro il fratello Marc campione del Mondo. Completa il podio e la doppietta per il Team Gresini Fermin Aldeguer (+3.138), che conquista il titolo di rookie dell’anno. Gara Sprint in rimonta quella di Marco Bezzecchi che, dal 14esimo posto in griglia, è riuscito a risalire fino alla settima piazza.

Il pilota Aprilia, ai microfoni di Sky Sport, ha così commentato la sua prestazione: “Non è andata malissimo, la partenza è stata nella media. Niente di eccezionale ma neanche male. Dopo sono riuscito a venir su e fare un po’ di sorpassi. In tutto il weekend mi sta mancando il passo, sia ieri che stamattina che in qualifica. Per il resto non posso lamentarmi troppo. Sapevo che qui avrei fatto fatica”.

“Stiamo lavorando su tante cose. Bisogna cercare di fare altri passi in avanti. Non sarà semplice partendo così indietro fare meglio di così anche domani nella gara lunga. Realisticamente qualcosina meglio si può fare, nel T3 e nel T4 faccio ancora fatica. All’inizio il traffico non ha aiutato. La gomma nuova non sta dando i suoi frutti. Sembra sempre che in avvio io sia più lento degli altri”, ha poi concluso l’azzurro.