Moto2, Gonzalez cerca continuità a Mandalika, Canet vuole risorgere

Sarà Diogo Moreira a provare a dare una spallata, oppure Manuel Gonzalez proseguirà senza patemi il suo monologo? Sono molteplici gli spunti d’interesse in vista del GP d’Indonesia, diciotto appuntamento valido per il Motomondiale 2025 di Moto2, in scena questo weekend presso il Pertamina Circuit di Mandalika.

Riepiloghiamo la situazione. Al momento il centauro in forza alla Liqui Moly Dynavolt Intact GP guida le operazioni con 238 punti, mentre il brasiliano arruolato tra le fila dell’Italtrans Racing Team insegue al secondo posto con 204 punti. Quasi fuori dai giochi invece Aron Canet, reduce da un periodo oltremodo duro terminato con il quindicesimo piazzamento in quel di Motegi.

Uno degli osservati speciali sarà proprio Canet che, lo scorso anno, si rese artefice di un fine settimana da grande protagonista, terminato con la vittoria davanti ad Ai Ogura e Alonso Lopez. Ottavo invece il piazzamento di Gonzalez, mentre Moreira in Moto3 vide il successo due anni fa, nel 2023. Adesso però gli equilibri sono quanto mai precari, così come imprevedibili.

In ultimo è opportuno citare i nostri Celestino Vietti e Tony Arbolino. Il primo dovrà infatti riscattarsi dopo il ritiro del Giappone, mentre il secondo dovrà cercare ancora una scossa dopo un lungo periodo lontano dalle posizioni che contano.