MotoGP, GP Indonesia 2025: gli orari del fine settimana dalle prove libere alla gara. Guida Sky e TV8

Siamo giunti al momento ufficiale di alzare il sipario su una nuova tappa della stagione del Motomondiale 2025. Dopo la tappa del Gran Premio del Giappone sul tracciato di Motegi, entriamo sempre più nel vivo della trasferta asiatica che, come sempre, prende scena ad inizio autunno. In questo caso siamo pronti per vivere il Gran Premio di Indonesia sulla pista di Mandalika. Il diciottesimo appuntamento del campionato.

Quale sarà il programma della tappa indonesiana? Nella giornata di domani, venerdì 3 ottobre, si inizierà con le prime sessioni di prove libere, quindi a partire dalla ore 07.15 italiane scatteranno le pre-qualifiche, con la MotoGP che andrà in scena alle ore 09.00 andando a definire la top10 che nella giornata di sabato 4 ottobre eviterà la Q1. Alle ore 02.40 si inizierà con le seconde sessioni di prove libere, quindi alle ore 04.50 sarà la volta delle qualifiche della classe regina. Alle ore 09.00, invece, spazio alla Sprint Race. Domenica 5 ottobre, infine, vivremo le gare lunghe. Alle ore 06.00 si inizierà con la Moto3, quindi alle ore 07.15 si passerà alla classe mediana, mentre alle ore 09.00 si chiuderà con la gara della MotoGP.

Come seguire l’evento in tv? Il weekend del Gran Premio di Indonesia sarà trasmesso in diretta ed esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) che proporrà ogni turno o sessione e Sky Sport 1 (201) che trasmetterà i momenti più importanti e la MotoGP. Sul canale TV8 (125 di Sky e 8 del digitale terrestre) saranno visibili live ed in chiaro le qualifiche delle tre classi e la Sprint Race della MotoGP, mentre le gare della domenica saranno proposte in differita. Il weekend di Mandalika in streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre su tv8.it si potrà seguire la programmazione si TV8. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale delle fasi clou della MotoGP.

PROGRAMMA GP INDONESIA 2025 MOTOMONDIALE (orari italiani)

Venerdì 3 ottobre

Ore 3:00-3:35, Moto3, Prove libere 1

Ore 3:50-4:30, Moto2, Prove libere 1

Ore 4:45-5:30, MotoGP, Prove libere 1

Ore 7:15-7:50, Moto3, Pre-Qualifiche

Ore 8:05-8:45, Moto2, Pre-Qualifiche

Ore 9:00-10:00, MotoGP, Pre-Qualifiche

Sabato 4 ottobre

Ore 2:40-3:10, Moto3, Prove libere 2

Ore 3:25-3:55, Moto2, Prove libere 2

Ore 4:10-4:40, MotoGP, Prove libere 2

Ore 4:50-5:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 5:15-5:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 6:50-7:05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 7:15-7:30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 7:45-8:00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 8:10-8:25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 9:00, MotoGP, SPRINT RACE

Domenica 5 ottobre

Ore 4:40, Warm-up MotoGP

Ore 6:00, GRAN PREMIO MOTO3

Ore 7:15, GRAN PREMIO MOTO2

Ore 9:00, GRAN PREMIO MOTOGP